Exhorta PT a la Secretaria de Hacienda para que rehabilite la Normal Rural de Salaices

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, exhortó al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado se haga entrega el presupuesto de 5 millones de pesos destinados al desarrollo del proyecto de rehabilitación de la Escuela Normal Rural de Salaices, considerada como patrimonio cultural del Estado.



Sin embargo, a pesar de estar aprobado en el presupuesto 2016, cierto es que hasta el día de hoy dicha partida no ha sido entregada por la autoridad correspondiente, por lo que no se ha podido ejercer dicho presupuesto para las actividades que se tenía destinada.



El diputado Héctor Vega Nevàrez, señaló que lo anterior, tiene como finalidad la preservación de la Escuela Normal de Salaices, la cual fue declarada como patrimonio cultural del Estado de Chihuahua por su valor cultural, arquitectónico, intelectual y artístico, buscando con esto el reconocimiento y realización de acciones de rescate y conservación.



El legislador petista, recordó que después de tantos años y debido a su gran influencia cultural y social, en el año 2013 A raíz de esto, ex alumnos de la Normal Rural de Salaices, comenzaron a desarrollar actividades a fin de que el edificio sea rehabilitado y utilizado como centro de operaciones para el desarrollo educativo y agropecuario de la región, garantizado así la permanencia del patrimonio cultural que representa para los Chihuahuenses.



Cabe destacar que dicho lugar tiene más de 30 años en el abandono por lo que su pronta rehabilitación debe ser a la mayor brevedad posible debido a los deterioros que con el paso del tiempo se han presentado.



Por último, Vega Nevàrez, enfatizó que es preocupación, tanto de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo como de los mismos ex alumnos de la escuela que han solicitado esta gestión, que debido al mal estado en el que se encuentra, se corre el riesgo de perder un lugar que ha dejado tanto a las y los Chihuahuenses. 20/06/2017