Se reúnen diputados con Secretario de Hacienda

En la Sala Morelos del Congreso del Estado, los diputados integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, se reunieron con el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, con la finalidad de esclarecer las dudas de los legisladores respecto a la iniciativa de Refinanciamiento de la Deuda Estatal Pública de Chihuahua, que propone el Poder Ejecutivo.



Debido a que dicho proyecto recae en dicha Comisión que preside el diputado Jesús Valenciano y de la que son miembros la diputada Adriana Fuentes Tellez y los congresistas Rubén Aguilar Jiménez, Jorge Soto Prieto y Miguel Vallejo Lozano, para ser dictaminada o no, el Secretario respondió a cada una de las preguntas que tenían.



Entre ellas estaba conocer la tasa fija y la tasa variable de los créditos actuales, saber quién realizó el estudio para llegar al proyecto del refinanciamiento y si tuvo algún costo, si habría alguna variación en cuanto al plazo en que se liquidaría la deuda con el fin de no comprometer a futuras administraciones, entre otras relacionadas con las medidas de austeridad implementadas.



Arturo Fuentes Vélez respondió cada una de ellas, reiteró que no se encarecerá la deuda y que esto generará un ahorro de 240 a 280 millones de pesos anuales que se podrán destinar a educación, salud e infraestructura para Chihuahua; además entregó a los Diputados un documento donde se explica detalladamente este refinanciamiento.



Como Presidente de esta Comisión, el Diputado Jesús Valenciano agradeció al Secretario atender el llamado y le informó que próximamente lo citarán a una nueva reunión para dar por concluido el análisis de este proyecto enviado por el Ejecutivo, para dictaminarlo pronto.



También estuvieron presentes las Diputadas Rocío González, Nadia Siqueiros y los Legisladores Miguel La Torre, Víctor Manuel Urbina, René Frías, Hever Quezada y Pedro Torres. 20/06/2017