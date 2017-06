Va PT por segunda vuelta; y 15 temas más en la reforma electoral

Para garantizar las medidas de paridad de género, crear la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, revocación de mandato y segunda vuelta; así como la posibilidad de contar con Gobiernos de Coalición, el diputado del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar Jiménez,

presentó modificaciones a la Constitución Política Local y la Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua.



Durante la exposición de motivos, el diputado Aguilar Jiménez, indicó que la iniciativa tiene la finalidad, de aportar en la materia electoral, ideas ciudadanas recopiladas en este proyecto.



“Estando seguros de que aportará una perspectiva diferente y humana a la discusión y proporcionará elementos clave para la evolución del modelo democrático de nuestro Estado. Uno de los principales objetivos es armonizar el andamiaje normativo local, para asumir los problemas inherentes en la materia”, dijo.



Dentro del mismo contexto, el legislador petista, señaló que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo busca con determinación que los siguientes temas sean incorporados en la discusión de la Reforma la Constitución Política del Estado de Chihuahua y la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.



En las modificaciones a la Constitución Política del Estado y a la Ley Estatal Electoral se pretende obtener reglas claras en la reelección en el caso de diputados y ayuntamientos.



En cuanto al tema de la elección extraordinaria, se busca dotar de certeza jurídica la actuación de la autoridad electoral en la preparación de la elección correspondiente y contar con un plazo razonable para tal efecto.



Asimismo se propone incorporar a la propuesta elementos suficientes para eliminar y erradicar cualquier práctica que constituya Violencia Política de Género.



En el caso de la paridad de género se intenta establecer bases para evitar las desventajas y desigualdades en las candidaturas, lo cual permitirá una participación más activa de la mujer en el ámbito político.



En el tema de candidaturas independientes se propone que a los aspirantes no les aplique el régimen constitucional del límite de financiamiento privado establecido para los partidos políticos.



Cabe destacar que se pretende modificar el porcentaje correspondiente de respaldo ciudadano que deberán reunir los aspirantes a candidatos independientes que deseen obtener su registro como candidatos independientes, estableciendo el uno por ciento de la lista nominal para la postulación.



De igual manera la propuesta presenta la ampliación de los plazos para recabar el para apoyo ciudadano, para Gobernador se establece 60 días y para diputados e integrantes del ayuntamiento 45 días.



El proyecto de esta iniciativa propone que se realice una segunda vuelta solamente en el caso de que el ganador no obtenga más de la mitad de los votos emitidos en la primera vuelta. La segunda vuelta, evidentemente, se realizará entre los dos candidatos que hayan registrado las votaciones más altas sin la posibilidad de ser sustituidos, salvo en caso de muerte o

incapacidad.



En este sentido, se propone que los candidatos que ya no participen en la segunda vuelta puedan apoyar libremente a cualquiera de los candidatos de la segunda elección con el objeto de formar o construir alianzas con toda la claridad y transparencia desde el texto constitucional.



Con base en los argumentos anteriores, se propone modificar las disposiciones constitucionales vigentes, a fin de instituir la posibilidad de una segunda vuelta para la elección de Gobernador.



Por otra parte en dicho documento se pretende contar con Gobiernos de Coalición, que permita la construcción de un sistema estable de alianzas entre fuerzas políticas, con el objetivo de fortalecer y darle eficacia al funcionamiento del Estado.



Parte de las reformas que se proponen, es crear la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, a fin de contar con una institución sólida, encargada de la investigación y persecución de las conductas penales cometidas como parte de los procesos electorales.



Por tal razón, resulta necesario elevar a rango Constitucional la revocación de mandato, con éste mecanismo de democracia directa las y los ciudadanos podrán remover de sus funciones a los representantes de elección popular que incurran en actos de omisión, negligencia o ejercicio indebido de las facultades y atribuciones que le confieren las leyes.



La propuesta de reforma a la Ley Electoral que se presenta, busca dotar a las comunidades indígenas de una representación política justa, real, efectiva, legal y legítima al interior del Congreso Local, tomando como base el principio de representación proporcional, haciendo extensivos sus alcances a los indígenas, con lo que se renueva y amplia el contenido de la

representación plurinominal, puesto que se parte de considerar no solo las concepciones políticas o ideológicas, sino también de la identidad cultural y etnolingüística de los pueblos indígena, dentro del marco Constitucional.



Por otro lado la presente iniciativa pretende incorporar, el uso del lenguaje incluyente, a fin de combatir la discriminación, la desigualdad entre los géneros y la eliminación de roles y estereotipos tradicionales atribuidos a mujeres y hombres. 20/06/2017