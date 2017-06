Detiene FGE en Puebla a empresario, cómplice de exfuncionarios duartistas En contubernio con Gerardo V. M y Antonio Enrique T. G., participó en el desvió de 120 mdp del erario público.

Simuló la contratación de servicios profesionales.

Con él, suman ocho los involucrados en el saqueo a las arcas estatales.

La solidez en las carpetas de investigación en las que trabaja el equipo multidisciplinario “Operación Justicia para Chihuahua”, ha tenido como resultado la captura de más involucrados en el saqueo a las arcas estatales.



Este martes, agentes de la Fiscalía General de Chihuahua detuvieron en el estado de Puebla al empresario Germain L. C., como presunto responsable del desvío de 120 millones de pesos del erario público.



El Fiscal General, César Peniche Espejel anunció que elementos investigadores, en colaboración con policías del estado de Puebla, le cumplimentaron una orden de aprehensión que tenía en su contra como presunto responsable del delito de peculado agravado.



"Con esta detención, se logra llevar ante la justicia a una persona que sin ser servidor público contribuyó y participó para lograr ese desfalco que tanto daño le causó a nuestro estado; este sujeto será trasladado en breve a la entidad para ser puesto a disposición de la autoridad judicial", informó.



De las investigaciones, se desprende que German L. C., en su calidad de representante legal de la personal moral Kepler Soluciones Integrales S. C., aportó la documentación para realizar la simulación del procedimiento de contratación de servicios profesionales “Asesorías en la aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos” bajo el número de contrato CH/ AD/ 098/15, firmado el 31 de julio de 2015.



En la causa penal 1260/17, se establece que el imputado, en complicidad con el exdirector de Administración, Gerardo V. M. y el exdirector de Adquisiciones, Antonio Enrique T. G., justificó la erogación del dinero público a través de los siguientes cuatro pagos:



El 30 de marzo del 2015 por 40 millones de pesos.

El 09 de abril del 2015 por 30 millones de pesos.

El 06 de mayo del 2015 por 40 millones de pesos.

El 04 de julio del 2015 por 10 millones de pesos.



Esta representación social, logró acreditar que los servicios profesionales nunca fueron prestados y se realizaron mediante una licitación de adjudicación directa; debido a ello, los exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda, efectuaron la distracción de 120 millones de pesos del erario.



En las próximas horas, el empresario Germain L. C., será presentado ante el Juez de Control, donde el Ministerio Público habrá de formularle imputación por los hechos antes descritos. 20/06/2017