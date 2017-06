Entrega Gobierno Municipal 17 nuevas unidades a Guardianes Ecológicos -Disminuirán gastos en mantenimiento y darán mejor servicio

Con la finalidad de hacer más eficientes los recursos públicos, así como mejorar y renovar el equipamiento del personal que da atención directa a las familias chihuahuenses, este miércoles el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos (SPM), puso en marcha 17 nuevas unidades para los Guardianes Ecológicos.



Este equipamiento se compone por 17 vehículos tipo pick up RAM 700 y representó una inversión total de 3 millones y medio, esfuerzo enmarcado en el programa “Juntos, una ciudad más limpia”, mencionó el director de SPM, Mario Vázquez Robles.



Asimismo, explicó que los Guardianes Ecológicos utilizaban pick ups que anteriormente eran de la Policía Municipal y por ello se encontraban en un visible deterioro, con altos gastos en combustible y mantenimiento.



“Vigilar y sancionar a quienes no cumplan con el Reglamento de Servicios Públicos para el municipio de Chihuahua es la tarea principal del Guardián Ecológico, sin embargo tienen también una labor social, un acercamiento directo y amable con los ciudadanos para persuadirles a que mantengan limpios sus terrenos, los frentes de sus casas y comercios, entre otras acciones como los destilichaderos”, expresó.





Finalmente, resaltó que la adquisición de estas 17 unidades no irá a engrosar el parque vehicular del personal administrativo, pues son para mejorar el servicio que de forma directa da el Gobierno Municipal a la comunidad chihuahuense.



Este evento tuvo lugar en el Parque El Palomar, en donde además estuvieron presentes la diputada Nadia Siqueiros, el síndico municipal, Miguel Riggs, así como regidores y regidoras del Ayuntamiento de Chihuahua.

