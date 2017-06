Ratifica UT Paquimé Convenio de colaboración con la Western New Mexico University

Casas Grandes, Chih.- Con la finalidad de ratificar un convenio colaboración y trabajo conjunto, la Universidad Tecnológica de Paquimé, llevó a cabo la firma de un documento de coordinación con la Western New Mexico University (WNMU).



Durante el acto, se propusieron diversas actividades que se realizarán entre ambas universidades, con la finalidad de beneficiar a sus estudiantes y docentes, entre las que destaca el intercambio escolar, así como estadías profesionales, principalmente.



De la misma manera, dentro de la firma del convenio de ratificación de trabajo conjunto, se acordó que el próximo 12 de octubre se estará llevando a cabo otro evento en el que se establecerán más acuerdos que se pondrán en marcha para el año 2018.



Gracias a este tipo de colaboraciones, universidades de diversos países pueden obtener beneficios en gran medida ventajosos para sus estudiantes; de esta manera, la UT Paquimé pretende formar profesionistas más completos, no solamente en el país en donde estudian, sino intercambiando sus conocimientos en países extranjeros, con el dominio de la lengua extranjera, en este caso el inglés.



Por parte de la WNMU se tuvo la presencia de James Ortiz, director del área de Comunity and Workforce Development y Manuel Rodríguez, Director del Language Institute de la Western New Mexico University; por parte de la UT Paquimé, estuvieron presentes el rector, Miguel Enrique Montalvo Elizalde; Ana Elisa López, directora de Vinculación; Irma Carreño, Directora de Finanzas; Tania Hernández, del Departamento Jurídico, así como Priscila Bermúdez, Coordinadora del Centro de Lenguas Extranjeras (CENLEX). 22/06/2017