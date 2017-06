Pánico en una aldea de Sudáfrica por un "hombre-cordero" enviado "por el diablo" En la aldea de Lady Frere, una oveja dio a luz una cría con una malformación. Piden que la quemen

La aldea sudafricana de Lady Frere entró en pánico desde que una oveja dio a luz un cría muerta con una malformación en su aspecto que los ancianos describieron como mitad humana, mitad bestia y "enviada por el diablo".



Un poblador, que fue citado por la prensa, dijo: "Los mayores aseguran que fue enviado por el diablo y que nació de una relación entre un hombre y una oveja. Mucha gente tiene miedo y pide que su cuerpo sea quemado".



El pánico en el poblado de algo más de 4 mil habitantes creció tanto que las fotos de la criatura se empezaron a viralizar por el el país, y el Departamento de Desarrollo Rural de Eastern Cape debió enviar expertos para analizar el caso.



El jefe de servicios veterinarios finalmente dio su veredicto: "Podemos confirmar que las fotos eran ciertas y que una oveja de Lady Frere dio a luz en la última semana un cordero con severas deformaciones que parece tener formas humanas. Pero no tiene nada de humano. El cordero que nació muerto fue infectado en una etapa temprana del embarazo con la fiebre del Rift Valley. Es el resultado de esa infección viral y nada más".





El veterinario recordó que la época de su gestación fue de abundantes lluvias y mosquitos, que llevan el virus del RVF.



"La oveja infectada transmitió el virus al feto, que no pudo terminar de desarrollarse adecuadamente. Su forma final recuerda a la de un ser humano, pero no tiene ninguna parte humana", concluyó el reporte médico citado por el diario británico Daily Mail.

