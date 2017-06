La canción de homenaje a las víctimas de la Torre Grenfell ya es Nº1 en 14 países Se trata de una versión de "Bridge Over Troubled Water", de Simon & Garfunkel, lanzada este miércoles con la participación de más de 50 artistas británicos famosos, desde Brian May hasta Louis Tomlinson

El miércoles 21 de junio, un conjunto de artistas y personalidades famosas lanzaron un sencillo en homenaje a las víctimas del gran incendio en la Torre Grenfell de Londres con la intención de recaudar fondos para ayudar a las víctimas de la tragedia. La canción fue un éxito: en pocas horas, ya era número uno en el ranking de 14 países.



La iniciativa, impulsada por la personalidad de televisión y directivo de la compañía musical Sony, Simon Cowell, se trata de un cover de "Bridge Over Troubled Water" (Puente sobre agua turbulenta) de Simon & Garfunkel y cuenta con la participación de más de 50 artistas británicos famosos, incluyendo a Robbie Williams, James Blunt, Roger Daltrey, Pete Townshend y Brian May, entre otros.



Según una fuente, Cowell, conocido más bien por ser uno de los jueces más temidos de X Factor y American Idol, lloró abiertamente la primera vez que escuchó la canción en el estudio.



"Simon se derrumbó en lágrimas cuando pensó en las víctimas. Fue muy raro que muestre ese lado de él", dijo la fuente.



Todos los beneficios del sencillo serán donados a las víctimas y familias afectadas por el incendio que tomó las vidas de 79 personas. Además de comprar el sencillo en iTunes, el magnate de la industria musical, que donó más de USD 126.500 de su propio dinero, urgió a los oyentes a apoyar la causa a través de la campaña de donación impulsada por los artistas.



Con Tokio Myers, que este año ganó la competencia Britain's Got Talent, en el piano, Pete Townshend, de The Who, en la guitarra acústica y Brian May y Nile Rodgers, de Queen y Chic respectivamente, en la guitarra eléctrica, participaron en los vocales y en la composición del video clip de la canción una variedad de artistas:



5 After Midnight

Angel

Anne-Marie

Bastille

Carl Barât

Craig David

Deno

Donae'o

Dua Lipa

Ella Eyre

Ella Henderson

Emeli Sande

Fleur East

Gareth Malone & el Coro para Grenfell

Geri Halliwell

Gregory Porter

James Arthur

James Blunt

Jessie J

Jessie Ware

John Newman

Jon McClure

Jorja Smith

Kelly Jones

Labrinth

Leona Lewis

Liam Payne

London Community Gospel Choir

Louis Tomlinson

Louisa Johnson

Matt Goss

Matt Terry

Mr Eazi

Nathan Sykes

Omar

Paloma Faith

Pixie Lott

Ray BLK

RAYE

Rita Ora

Robbie Williams

Shakka

Shane Filan

Stormzy

Roger Daltrey

Tom Grennan

Tony Hadley

Tulisa

WSTRN



Además, participaron del Coro para Grenfell liderado por Gareth Malone alrededor de 300 locales, incluyendo algunos sobrevivientes de la tragedia y enfermeras que estuvieron en la escena para tratar a las víctimas.

21/06/2017