Presente Maru Campos en graduación del plantel 3 del COBACH

La alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, estuvo presente en la ceremonia de graduación de la generación 2014 – 2017 del plantel número 3 del Colegio de Bachilleres de Chihuahua (COBACH), en donde 475 jóvenes de ambos turnos, recibieron de mano de las autoridades asistentes su constancia de egreso de esta institución educativa.



En su mensaje, Campos Galván felicitó a los recién egresados por haber escalado un peldaño más en su formación académica, además de instarlos a continuar en su constante preparación como profesionistas y luchar por sus sueños, los cuales estarán acompañados de sus familias, tal como estuvieron en su graduación del Colegio de Bachilleres.



“Es un gran logro para sus familias, porque quizá hoy no lo recuerden, pero sus mamás, sus papás, sus abuelos y hermanos mayores, los llevaron y los recogieron de sus escuelas no una vez, ni cien veces, sino más de mil veces, porque es todo un proceso desde que ustedes iniciaron su educación formal hasta hoy”, destacó la Alcaldesa.



De igual manera, la directora del plantel número 3, Rosa Herrera Gándara, señaló que el hecho de que este evento pudiera desarrollarse es parte del esfuerzo ejercido por ellos durante estos tres años de clases en el Colegio de Bachilleres, por lo que ahora solo queda desearles éxito en el camino que llevan recorrido.



“Les quiero desear éxito, más no suerte, ya que el éxito requiere de planeación de esfuerzo, dedicación y no se gana por sí solo, sino hay que trabajar mucho para tener éxito, hoy ustedes logran un éxito más en su vida, así como muchos más que vendrán”, expresó Herrera Gándara.



Por su parte, la directora general del COBACH, María Teresa Ortuño, indicó que ahora su nombre se conjuga con el prestigio con el que cuenta esta institución educativa, pues el personal docente y administrativo se ha encargado de otorgarle esta reputación, la cual deben de perpetuar, no solo como egresados o estudiantes universitarios, sino en el ámbito personal, es necesario ser íntegro y guardar también ese prestigio.



En el evento se contó con la presencia de autoridades educativas, representantes de los tres Poderes del Estado, así como como del Ejército Mexicano, quienes junto a los docentes del plantel hicieron entrega de las constancias a los graduandos. 22/06/2017