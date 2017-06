Recomienda Secretaría de Salud y COESPRIS que tatuajes y perforaciones se realicen en negocios establecidos

La Secretaría de Salud a través de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), recomienda a la población a que acuda a un negocio establecido, que cuente con Aviso de Funcionamiento a la vista y que cumpla con las normas de higiene adecuadas, cuando vaya a realizarse un tatuaje, perforación y/o micropigmentación.



Se exhorta a los interesados a que soliciten la Tarjeta de Control Sanitario vigente al encargado de realizar estos procedimientos, pues este documento lo avala como personal apto y confiable.



La Gerente de Operación Sanitaria de COESPRIS, Ing. Laura Chavarría Cardona, invita a las personas que se dedican a ésta actividad y que no cuentan con la Tarjeta de Control Sanitario, a realizar dicho trámite en el Centro Integral de Servicios de la COESPRIS, donde se recibe la documentación para iniciar el proceso de registro ante la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), quién es la instancia correspondiente a entregar la tarjeta, la cual tiene un costo de 4 mil 591 pesos y una vigencia por dos años.



Explicó además que los establecimientos deben tener a la vista su Aviso de Funcionamiento, de no contar con él, pueden acercarse a las oficinas de la Comisión ubicada en la calle División del Norte #401 Colonia San Felipe, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:30 Horas.



Así mismo, dio a conocer que los verificadores realizan visitas periódicas a los negocios que ofertan éste tipo de servicios y toman a consideración siguientes puntos para la integración del acta de verificación:



- Tarjeta de control sanitario.

- Carta de consentimiento de quien recibe el servicio.

- Cuestionario para conocer el estado de salud del usuario.

- Que proporcionen a los usuarios información clara, completa y precisa respecto del procedimiento (los riesgos, la irreversibilidad y cuidados).

- En el caso de menores de edad, se requiere autorización de quien ejerza la patria potestad o de su tutor.

- Lleven el registro de los usuarios.

- Lleven un Manual de procedimientos, el cual indique las técnicas que empleará, descripción detallada de cada procedimiento, material y equipo que utilizará.

- Que la joyería, agujas, navajas, punzones u otro material punzo cortante que se utilicen en los procedimientos sean desechables y usados una sola vez.

- Que cualquier utensilio, equipo o instrumento susceptibles de ser reutilizados, sean esterilizados.

- Que en la perforación no se utilicen pistolas para perforar, o cualquier otro equipo, que dado a sus características no puedan ser esterilizados o desinfectados, en todas sus partes, y que por tanto constituya un riesgo de transmisión de enfermedades.



Lo anterior en conformidad a la Ley General de Salud en los artículos 268 Bis, 368, 377 y 419. Así mismo al artículo 224 Bis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 22/06/2017