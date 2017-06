Culmina en la Capital del Estado el Foro de Consulta para el Análisis de la Iniciativa de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos

Este día se llevó a cabo el último Foro de Consulta para el Análisis de la Iniciativa de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, en el cual fueron recopiladas las propuestas de parte de las personas interesadas en participar para la creación de esta normativa que busca la defensa de los derechos que las personas que realizan dichas actividades.



El evento contó con la presencia y participación de los comisionados Joel Salas Suárez, Coordinador de la Comisión Permanente de Políticas Pública de Acceso del INAI; y Jan Jarab, representante en México de la oficina del alto mando de las Naciones unidad; así como de Edison Lanza, relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



Dentro de su participación en el evento protocolario, la Presidenta del Congreso del Estado, Blanca Gámez, comentó que a raíz de caminar de la mano con organizaciones defensoras de derechos humanos en Chihuahua, se ha podido percatar de las situaciones de riesgo que implica dicha labor.



Así mismo, señaló que reconoce las dificultades por las que atraviesan los periodistas en su ejercicio de informar, labor que incentiva el sentido crítico de la ciudadanía y que de manera cotidiana se enfrentan a una serie de adversidades.



Al culminar su participación señaló que la intención de impulsar la iniciativa y de socializarla con quienes se ven involucrados de manera directa en la labor, es contar con un ordenamiento que dé certeza de que pueden desempeñarse de manera segura y sobre todo en respeto de la libertad de expresión; por lo que se dedicó el tiempo suficiente para el análisis y la consulta, de cada una de las participaciones, dada la importancia e impacto del tema.



Por su parte el Coordinador de la Comisión Permanente de Políticas Públicas de Acceso del INA, Joel Salas Suárez, centró su participación en señalar que se requiere de una revisión integral de las leyes y protocolos para la protección y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y de quienes se dedican a ejercer el periodismo.



Además enfatizó que actualmente lo que se requiere no es la creación de más de leyes, sino la aplicación correcta de las existentes, tanto en lo federal como en lo local, para de esta manera, garantizar la libertad de expresión de los periodistas y la protección a las personas defensoras de los derechos humanos para ejercer su labor como tal.



Este evento también contó con la presencia de Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien resaltó el trabajo de apertura que ha tenido el Poder Legislativo con la ciudadanía; además mencionó que queda claro que las acciones de protección que se están implementando no han disuadido los índices de afectaciones en la materia, por lo que hay una necesidad imperante de transitar de herramientas más integrales, de apoyo entre los gobiernos y la misma ciudadanía.



Para culminar, el Relator de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enfatizó que el tema de esta Ley no es un capricho, es un llamado para volver a creer y exigir la protección mediante la implementación y cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos. Y enfatizó la importancia del rol que desempeñan los periodistas y derecho humanistas, ya que su labor es fundamental para la sociedad, por lo que se requiere levantar, destacar y brindar las garantías necesarias de seguridad para realizar su trabajo.



Al finalizar su participación, comentó que es claro el compromiso de los gobiernos de luchar contra la impunidad, siempre teniendo en cuenta la relación con el oficio.



Luego del evento protocolario realizado en el Salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno Estatal, se realizaron las dos mesas técnicas, la de periodistas ubicada en el mismo lugar, y la de personas defensoras de los derechos humanos en el Salón Sacramento del mismo inmueble; ambos grupos, contaron con un número muy nutrido de participaciones.



Por último es importante mencionar que se realizaron un total de cinco foros en los municipios de Juárez, Delicias, Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua, y en cada una de las sedes se recopilaron las peticiones de manera escrita y verbal, de quienes tuvieron el acercamiento con el Poder Legislativo, para cooperar de manera conjunta para la realización de este ordenamiento. 23/06/2017