Cumplimos petición de que la iniciativas para la Ley electoral, no fueran atrás de un escritorio sino con la ciudadanía: Jesús Valenciano

Dentro de este 5to foro que se llevó acabo en la ciudad de Delicias, el diputado Jesús Valenciano dio a conocer que esta reforma electoral fue con muy buen avance y detallo que en el lugar estuvieron un aproximado de 150 personas del centro sur del Estado para formar parte de las propuestas para la nueva Ley electoral.



Informó Valenciano que se recibieron más de 40 propuestas y que será el próximo lunes cuando se le dará seguimiento a todas las propuestas que ha expresado la ciudadanía, tales como menos diputados plurinominales, menos gastos de partidos, menos regidores. " Ahora a nosotros nos toca velar y hacer valer todas estas propuestas de los foros regionales".



Varios de los puntos que la población estuvo presentando en los diversos foros por el Estado de Chihuahua, fue que precisamente hubiera menos chiquipartidos que al final se volvían familiares y que solo sacan dinero.



Dio a conocer que una de las propuestas para poder mantener a un partido es que tuviera al menos un promedio de 5% de la votación, para que se sostuviera en el ámbito electoral, donde además no exista la transferencia de votos con las coaliciones, recalco.



Se sigue dando muestra que esta Ley no fuera solamente en un escritorio o con los asesores, es por eso que se ha dado muestra dentro de esta legislatura de estar cercana con la gente, expreso Jesús Valenciano. 24/06/2017