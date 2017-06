Acude Nadia Siqueiros y Maribel Hernández a la celebración del dial de la independencia en consulado General de los Estados Unidos

En una amena celebración con autoridades de diferentes órdenes de gobierno tanto nacionales como de Estados Unidos; Nadia Siqueiros en su carácter de diputada por Chihuahua junto con la diputada Maribel Hernández, expresó estar agradecida por la invitación, pero sobre todo de que es una importante forma de acercamiento para encontrarse y relacionarse de la mejor manera con nuestro país vecino, indicó.



Con ello la legisladora por Chihuahua dio a conocer que lo más importantes es tener una permanente relación con los países vecinos, tal como lo es Estados unidos, porque a pesar de que se tiene cierta rispidez con el nuevo presidente, esto no implica que no se deba trabajar para mantener la mejor relación posible, ya que como mexicanos aportamos y hemos aportado miles de beneficios no solo para la frontera estadounidense, sino para todo el país.



Los mexicanos estamos siempre dispuestos para trabajar como sea y donde sea sin pretextos, esa es nuestra mejor carta de presentación.



Siqueiros por su parte externo estar de acuerdo con el mensaje que ofreció la Cónsul General Daria L. Darnell, donde resalto que se busca más becas para intercambios, como también actividades culturales, actividades científicas, pero sobre todo de tener representantes que busquen hacer crecer las oportunidades económicas entre Chihuahua y Colorado, para con ello promover la cultura de la legalidad con programas de prevención en el delito.



Cabe destacar que Darnell es cónsul desde 2015 en Ciudad Juárez, donde añadió que se hará una amplia colaboración con instancias académicas todo para un mejor futuro.



El evento se llevó acabo en el Consulado General de los Estados Unidos. 25/06/2017