Rinde estado homenaje a los tres agentes caídos El gobernador Javier Corral encabezó la ceremonia y dio el pésame a familiares de los policías

Erik Gustavo Amador, Juan Humberto Olivas Lozoya y Alejandro Resendiz Valencia fueron honrados al ofrendar sus vidas en cumplimiento de su deber

El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, encabezó el homenaje de cuerpo presente a los agentes caídos en acción este sábado 24 de junio: Erik Gustavo Amador, Juan Humberto Olivas Lozoya y Alejandro Resendiz Valencia, durante una ceremonia efectuada esta mañana, en la explanada principal del Complejo de Seguridad Pública C-4.



“En nuestro país el hacer cumplir la ley no tiene premio ni reconocimiento social, a diario nos enfrentamos a drogadictos, ebrios, homicidas y personas influyentes, todos ellos irrespetuosos y agresivos, no sólo de las autoridades; sus acciones lastiman también a la sociedad en su conjunto”, fue el mensaje enviado por los policías a través del orador y agente estatal, Javier Contreras.



Junto con el gobernador, montaron guardia de honor el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, Oscar Aparicio Avendaño, comisario estatal de Seguridad, el director de Vialidad y Tránsito, Carlos Reyes y Teófilo Francisco Gutiérrez, director de la Policía Federal.



Familiares y amigos, al igual que los agentes de las fuerzas estatales y federales, acompañaron en el homenaje a los caídos en cumplimiento de su deber: el policía vial, Erik Gustavo Amador, de 32 años; así como los suboficiales de la División Fuerzas Estatales Juan Humberto Olivas Lozoya, de 27 años y Alejandro Reséndiz Valencia, de 37 años.



Los tres agentes perdieron la vida en dos hechos casi simultáneos, pero de características muy diferentes, el primero de ellos en la capital, en el periférico Lombardo Toledano, al ser embestido a bordo de su motocicleta por un conductor en estado de ebriedad, que evadió ser infraccionado luego de omitir una señal de alto.



En la zona occidente del estado, los suboficiales destacamentados en el municipio de Madera cuando solicitaban ayuda cuando, fueron emboscados en el poblado Las Varas por integrantes de la delincuencia organizada.



En ambos casos se logró la detención de los presuntos responsables que ya fueron presentados ante la justicia.



La Agencia Estatal de Investigación y la Comisaría Estatal de Seguridad (CES) consideró que “estos hechos son solo un reflejo del grado de descomposición social que enfrenta nuestra sociedad, que demanda mejores resultados, pero son los delincuentes quienes están aniquilando a quienes a diario luchan por la seguridad del Estado y sus ciudadanos”.



“Sentimos una enorme pena en nuestros corazones debido a la partida de nuestros compañeros. Tal vez son pocas las oportunidades en las que nos ponemos a pensar que no estaremos en este mundo para siempre y que en algún momento tendremos que partir”, manifestó Contreras.



Posterior a la guardia de honor se lanzaron balas de salva, se dio el toque de queda y se activaron las sirenas.



El gobernador Javier Corral Jurado dio el pésame a las familias de Erik Gustavo Amador: a su viuda Liliana y sus hijos Melany, Joshua y Elian; la de Juan Olivas: su viuda Evelín y su hija Katherine y de Alejandro Reséndiz: su viuda Ivonne y sus hijos, Sergio, Samantha y Alejandro.



Erik Gustavo Amador, nacido en Chihuahua capital, ingresó a la Policía Estatal el 28 de marzo de 2005 y se destacó en el Escuadrón Acrobático de la Policía Vial.



Juan Humberto Olivas Lozoya, nacido también en la capital, se incorporó a las fuerzas el 05 de septiembre de 2016.



Alejandro Reséndiz Valencia, nacido en la Ciudad de México, se integró a las filas de Seguridad Pública el 5 de septiembre de 2016.



Todos ellos se distinguieron por su entrega al servicio, al cumplir cabalmente con todos y cada uno de los valores de la institución, en la que destacaron por su ética, lealtad, entrega y vocación, para servir a la sociedad y al Estado.



“La paz social, el respeto a la Ley, la defensa de la vida, los bienes y la dignidad, son y deben ser derechos inalienables de todos nosotros. Para lograrlo debemos comprometernos muy profundamente todos y para ello, es necesario que hagamos normal la práctica de respetar los derechos de los otros. Sin hipocresías y con serenidad, pero sobre todo con firmeza”, señaló el Javier Contreras y agregó:



“Son actos cobardes de la delincuencia que pretenden desestabilizar a los cuerpos de seguridad; por lo cual, permítanme decirles que sus acciones nos duelen, pero no nos acobardan, nuestro compromiso como policías es indeclinable, seguiremos trabajando para consolidar la seguridad en el Estado, para que los ciudadanos y sus familias vivan seguros y en libertad”.



“Esta gran familia entrena y se prepara todos los días para ello, pero aún así le rogamos a Dios, que nos proteja porque no sabemos que nos pueda suceder”, manifestó al término de su mensaje el único orador de la ceremonia.

26/06/2017