Comando armado secuestra a 12 personas en restaurante de Culiacán Entre los secuestrados en el restaurante de Culiacán podría estar Enrique Armit, ex director del Registro Público y varios trabajadores del lugar

Un grupo de personas armadas presuntamente secuestró a al menos 12 personas cuando se encontraban en el restaurante Mar and Sea, ubicado en el sector de Tres Ríos de Culiacán.



De acuerdo con el diario Noreste, un grupo de personas armadas que viajaban en cuatro vehículos llegaron al lugar a las 00:10 horas y se llevaron a la docena de personas por la fuerza.



Entre los secuestrados podría estar Enrique Armit, ex director del Registro Público así como varios trabajadores del restaurante.



“Testimonios recabados indicaron que las víctimas eran jóvenes, y que el grupo privado de la libertad estaba conformado por clientes que departían en el restaurante, y meseros que trabajan en el lugar”, indicó el diario.



Al lugar arribaron elementos del Ejército y policías estatales quienes acordonaron la zona e iniciaron con las primeras investigaciones.



Con información de Reforma 26/06/2017