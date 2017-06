Inaugura gobernador cuarto foro de consulta «infraestructura 2030» "Tenemos una herramienta de planificación para transformar nuestro territorio": Javier Corral

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, inauguró el Cuarto Foro de Consulta ¨Infraestructura 2030¨, de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción y del Consejo Coordinador Empresarial e indicó que el reordenamiento es la herramienta para transformar el territorio.



¨En el gobierno de Chihuahua no tenemos duda, de que en el reordenamiento territorial, tenemos una herramienta de planificación para transformar nuestro territorio, así como para reducir la brecha social, aprovechando de mejor manera los recursos disponibles y generando mayor bienestar a nuestros habitantes¨, afirmó el gobernador.



Ante el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada y miembros de la industria de la construcción, el mandatario estatal dijo que el crecimiento exponencial de la población en asentamientos humanos, "ha generado dispersión e inversión en tiempo relacionado con los traslados, vialidades, transporte, servicios públicos y gastos de energía que imposibilita el control y conectividad del territorio, lo cual provoca ciudades más costosas de mantener, complejas e inseguras".



Indicó que de acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, ese problema de dispersión, provoca la falta de reserva territoriales planeadas y genera asentamientos irregulares en las periferias que impacta en la calidad de vida de los ciudadanos, debido a la falta de servicios, equipo y espacios públicos y encarecimiento de los servicios.



De tal forma que, "al gobierno, le cuesta 2.7 veces más, llevar los servicios a este tipo de asentamientos en Ciudad Juárez.



Por su parte, el edil juarense expresó, que este tipo de eventos demuestra el compromiso del sector para ofrecer soluciones viables y resolver el retraso de infraestructura que existe en la ciudad.



"Estamos convencidos que solo trabajando juntos vamos a lograr realizar estos proyectos que tanto necesita Ciudad Juárez", comentó Cabada.



con la intención de construir un Programa Nacional de Infraestructura Sostenible 2030.



El gobernador recalcó que su gobierno tiene el compromiso por la transparencia, el combate a la impunidad así como la corrupción, el cual representa un cáncer que destruye y no permite avanzar.



Expresó que se tiene el propósito de ser un gobierno ejemplar para el país y no se permitirá la corrupción, por lo que ofreció a los empresarios, procesos de licitación y transparencias, con convocatorias abiertas y se les ha invitado también, a participar en los concursos para que así puedan contribuir con el gobierno.



Corral agradeció al alcalde, Armando Cabada, su compromiso por trabajar en conjunto para abatir el déficit que de infraestructura que existe en la ciudad y en otros programas que requieren el reencuentro y rescate de la frontera.



Al término de la inauguración, iniciaron las mesas temáticas, donde se abordaron tópicos como el ordenamiento territorial e infraestructura urbana, vivienda asequible y de calidad, infraestructura hidráulica para ciudades sustentables, así como la integración de proyectos de inversión en la región noroeste. Posteriormente se presentaron los proyectos para finalizar con una conferencia y clausura del evento.



Acompañaron al mandatario estatal y al alcalde juarense en el presídium: Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico; Manuel Contreras Lara, presidente de la Delegación Ciudad Juárez de la CMIC; Arturo Dávila Dozal, presidente de la Delegación Chihuahua, de la CMIC; Gustavo Arballo Luján, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CMIC y Juan Pablo Castañón, presidente local del CCE. 27/06/2017