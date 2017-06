Regresa Alejandro Fernández a Chihuahua Y su presencia sobre el escenario será enigmática e inolvidable!!!



Chihuahua, Chih. (Especial).- Llega a Chihuahua Alejandro Fernández, y su presencia sobre el escenario será enigmática e inolvidable!



Si ya has checado Alejandro Fernández cuenta con una trayectoria musical de 25 años, este 19 de agosto de 2017 se presentará en el Estadio Manuel L. Almanza de Chihuahua a las 9.00 pm, para seguir conquistando con su inigualable voz a al público mexicano.



El Potrillo es considerado unos de los máximos exponentes de la música regional mexicana, pues su característico estilo para interpretar melodías rancheras lo ha mantenido durante años en el gusto de la audiencia.



Sin embargo, gracias a su talento y la versatilidad de su voz, Alejandro ha logrado experimentar con gran éxito el terreno del pop latino y la balada romántica, logrando colocar temas como “Me dediqué a perderte”, “Te voy a perder” y “Se me va la voz” en la cima de las listas de popularidad.



Su debut como cantante fue en marzo de 1992 con la presentación de su primer álbum titulado Alejandro Fernández. A la fecha suma ya 23 placas discográficas y cuenta con la dicha de haberse presentado con éxito rotundo en los mejores escenarios de América y Europa.



La presencia de Alejandro Fernández sobre este escenario será enigmática e inolvidable, pues el intérprete ranchero cuenta con un amplio repertorio de canciones que harían vibrar a cualquiera. “Si tú no vuelves”, “Nube viajera”, “Si tú supieras”, “No”, “Abrázame” y “Niña amada mía” son sólo algunos de sus éxitos.



No te quedes sin verlo y compra tus boletos yaaa!!!



Puedes adquirirlos en www.tickerama.mx o directamente en las oficinas ubicadas en Fernando de Borja 923 colonia Parques de San Felipe.



Se cuenta con pago a meses sin intereses.

#NoTeQuedesSinVerlo!! 28/06/2017