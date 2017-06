Nadia Siqueiros planta árboles y recaba gestiones en el Sauz y Nuevo Delicias

Recorriendo nuevamente el distrito, la diputada Nadia Siqueiros acudió a la sesión de cabildo del Ayuntamiento de Chihuahua, para estar presente de las nuevas labores que la administración ha venido realizando en el norte de la ciudad, además de acompañar a la presidenta municipal Maru Campos en la inauguración de diversas obras en la zona.



Por su parte Siqueiros expreso que lleva semanas en pleno recorrido por todo su distrito, porque ese fue el compromiso general de regresar con gestorías resueltas. “Estamos comprometidos también con la zona rural, porque también es parte de mi distrito y nos encontramos laborando en la solución de diversas gestorías que nos han hecho llegar, pero también de ponernos a las órdenes para nuevas peticiones”.



“Quiero invitarlos a que no duden en acudir a la oficina de su servidora, que me hagan llegar todas sus inquietudes, que sepan que las puertas están totalmente abiertas para ustedes y vean que no solo son palabras las que digo hoy, si no que respondemos a los compromisos con hechos, que no solo se quedan las gestiones en el aire, si no que trabajamos hasta el fondo para tratar cumplirlas”.



Visito una clínica y tres escuelas dentro de las seccionales de el Sauz y Nuevo Delicias, una de ellas fue la secundaria federal ES-53, El CREI Ignacio Zaragoza y el tele bachillerato 8613, con la finalidad de ponerse a las órdenes y plantar algunos árboles. Cabe mencionar que se estuvieron entregando 100 árboles a los vecinos de ambas comunidades, donde dieron a conocer los pobladores que son muy necesarios para poner más fresco el ambiente, ahora que el calor ha estado muy fuerte en el Estado.

28/06/2017