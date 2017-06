Bacterias fecales en las bebidas frías de tres grandes cadenas de cafeterías Tres empresas del Reino Unido quedaron bajo la lupa luego de una investigación periodística

Una investigación de la BBC provocó una gran alarma en el Reino Unido. El envío del programa Watchdog determinó que el hielo utilizado en tres grandes cadenas de cafeterías contienen bacterias fecales. El inesperado ingrediente fue hallado en las bebidas heladas de Starbucks, Caffe Nero y Costa.



Siete de diez ejemplos utilizados en los tragos de Costa Coffee estaban contaminados con heces humanas, mientras que tres de cada diez bebidas heladas de Starbucks y Caffee Nero también tenían restos de materia fecal.



Ante los resultados de la investigación, voceros de Starbucks se defendieron asegurando que rápidamente tomaron acciones con el objetivo de hacer una investigación propia sobre el asunto. "Todos nuestros empleados en el Reino Unido han recibido un entrenamiento actualizado en nuestros altos estándares de higiene, incluyendo el manejo del hielo", afirmó además la compañía.



Los coliformes fecales se forman en los intestinos de animales de sangre caliente. La escherichia coli es el más común de los ejemplos de este tipo de bacteria, la cual puede producir un gran envenenamiento. Sin embargo, la investigación realizada por la BBC no especificó que se tratara de ese tipo.





"El nivel de contaminación de bacteria fecal me preocupa mucho", dijo al diario The Telegraph Tony Lewis, vocero del Instituto de Salud Ambiental Chartered. "Las bacterias son patógenos oportunistas, fuente de enfermedades humanas. No deben estar presentes en ningún nivel, no importa el número significativo encontrado", agregó.



Las otras dos cadenas también aseguraron, a través de comunicados, que habían tomado medidas urgentes luego de la emisión del programa.





Caffe Nero señaló que los parámetros de higiene en sus locales están muy bien calificados por los inspectores que los recorren periódicamente, lo que los hace "uno de los más valorados". En tanto, un vocero de Costa manifestó que tomaron "inmediata acción en el manejo de los hielos. Estamos muy desilusionados con los hallazgos, más que esos locales tenían las máximas valoraciones en higiene", según consignó Newsweek. 28/06/2017