Buscan replicar programa del Gobierno Municipal “Mi colonia es mi casa” en Iztapalapa -Visitan funcionarios Riberas del Sacramento para conocer la estrategia

A fin de replicar el programa de intervención social “Mi colonia es mi casa” que actualmente da resultados en la colonia Riberas del Sacramento, con la participación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno Municipal, este miércoles se recibió la visita de Sergio Ávalos Maldonado, secretario técnico del Gabinete de Gobierno, Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México.



Al respecto, el funcionario explicó que arribó con una comitiva a la ciudad de Chihuahua para conocer cuáles son los proyectos que se aplican actualmente en materia de prevención del delito, pues expresó “Sabemos que no existe una fórmula para combatir la delincuencia, debe ser a través de las mejores prácticas. “Estamos aquí para conocer cuáles son los mecanismos que están empleando para reducir el índice delictivo, vemos que utilizan una forma de integración de los diferentes sectores, me llevo una grata impresión”, dijo.



Por lo anterior, mencionó que con la información obtenida se elaborará un proyecto integral que habrá de aplicarse en la Delegación de Iztapalapa, ya que mencionó es importante intervenir en la prevención del delito ´pues señaló que, de no aplicarse, se disparará el índice delictivo.



“Felicito al municipio de Chihuahua, eso es lo que necesitamos, pues mientras no exista la prevención del delito, el índice delictivo se irá hacia arriba. Nosotros tenemos 30 años de rezago en materia de seguridad”, manifestó Ávalos Maldonado.



Por su parte, Gilberto Loya Chávez, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (SPM), compartió que lo realizado en Riberas del Sacramento corresponde a una estrategia de intervención social, en la cual se ha promovido la participación ciudadana.



Para lo anterior, se realizó un recorrido, el cual inició en el Centro Comunitario Riberas de Sacramento donde se expuso el diagnóstico hecho con el apoyo de los vecinos del sector y de lo cual se derivaron las políticas públicas; luego visitaron diversos puntos en los que ya se muestran resultados, tales como un mural, una escuela primaria, la nueva comandancia, un paso peatonal y un lote baldío que se limpió y se convertirá en un parque.



Cabe mencionar que para el desarrollo del programa “Mi colonia es mi casa en Riberas” se cuenta con el apoyo de vecinos, USAID, así como la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Humano y Educación, Instituto de Cultura de Municipio, Mantenimiento Urbano, Desarrollo Rural, el Consejo de Urbanización Municipal, Dirección de Planeación y Evaluación, Comunicación Social, Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, Instituto Municipal de las Mujeres, Desarrollo Económico y Turístico, DIF Municipal, Instituto Municipal de la Cultura Física y Deporte, Obras Públicas y el Centro de Atención y Prevención Psicológica (CAPPSI). 29/06/2017