Rompe armonía de audiencia pública abogada laborista

Las audiencias públicas que periódicamente convoca el Gobierno del Estado, siempre se han caracterizado por el orden que los ciudadanos han mostrado durante las 10 ediciones que se han efectuado, tanto en Ciudad Juárez como en la capital del estado.



Por lo tanto, no es con actos de escándalo y alzando la voz, como lo hizo este día la abogada laboralista juarense, Susana Prieto Terrazas, cuando reventó en el Patio de Palacio de Gobierno, el desarrollo normal y tranquilo de la sexta audiencia pública en la ciudad de Chihuahua.



Sin consideración ni respeto por las personas que solicitaron con anticipación su registro a ser atendidas por el gobernador Javier Corral y su gabinete legal y ampliado, Prieto Terrazas y un grupo de seguidores, irrumpió, alrededor de las 13:00 horas, exigiendo ser atendida de inmediato y alzando la voz.



El coordinador de Atención y Servicios a la Ciudadanía, José Pablo Mendoza Ávila, los atendió y les hizo ver que hoy no sería posible que el gobernador los atendiera por la hora que era y porque la agenda estaba saturada, debido a las solicitudes que previamente habían sido programadas con mucha antelación, por ciudadanos que siguieron estrictamente el protocolo de solicitud de audiencia.



Ante la exigencia de la abogada de no irse de Palacio de Gobierno sin hablar con el gobernador, el funcionario se comprometió a agendarles una cita con el Ejecutivo estatal en fecha próxima.



Susana Prieto no aceptó, ni tuvo visos de negociar la proposición de Mendoza Ávila, continuó arengando a sus acompañantes con gritos e improperios y contra quien los atendió y en contra del mandatario estatal.



El Gobierno del Estado manifiesta que en estas audiencias públicas, convocadas por el titular del Ejecutivo, todas y todos los chihuahuenses están invitados a acudir, ser atendidas y atendidos para encontrar una solución a sus peticiones y demandas.



Para que haya orden y un respeto recíproco entre ciudadanos y funcionarios durante cada audiencia, el protocolo de organización de esos eventos contempla etapas que inician con un previo registro de control que Susana Prieto Terrazas y su grupo no respetó. 29/06/2017