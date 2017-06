No se podrá volar a los Estados Unidos con computadoras y tablets desde la mayoría de aeropuertos del mundo La medida ya fue anunciada por la Transportation Security Administration a las aerolíneas y embajadas y entrará en vigor en tres semanas. Los dispositivos no podrán viajar ni en cabina ni en la bodega del avión. Solo algunas terminales con la última tecnología en seguridad podrán quedar exceptuados de la prohibición

La administración de Donald Trump tomó una decisión para garantizar la seguridad en los vuelos que llegan a los Estados Unidos provenientes del resto del mundo.



La Transportation Security Administration (TSA), el organismo gubernamental a cargo de la seguridad en el transporte aéreo, decidió que ya no se podrá volar hacia los Estados Unidos con computadoras y tabletas a bordo. Tampoco podrán ser despachadas en la bodega del avión.



El gobierno norteamericano había adoptado una medida en ese sentido para vuelos provenientes de 8 países del mundo árabe -Egipto, Turquía, Kuwait, Qatar, Marruecos, Jordania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos- luego de acceder a información de inteligencia sobre las técnicas de diseño de explosivos de Al Qaeda. Ahora la orden se ampliará al resto de los aeropuertos del mundo.



La resolución ya fue comunicada a las principales aerolíneas que conectan a los Estados Unidos con el mundo. Según pudo saber Infobae, quedarán fuera de esta restricción las compañías y los aeropuertos que poseen escáneres de última generación que permiten analizar los componentes internos de dispositivos electrónicos.



El secretario de Seguridad, John Kelly, había adelantado el miércoles en una conferencia de prensa que el gobierno tiene previsto implementar nuevas medidas de seguridad: "Tenemos que garantizar la seguridad de los pasajeros y hacer que para los terroristas sea más difícil tener éxito en sus planes".



En las web de las embajadas de los Estados Unidos en distintas naciones replicaron las palabras de Kelly y explicaron que el refuerzo en las medidas de seguridad pretende "aumentar el control general de seguridad de pasajeros, elevar controles sobre dispositivos electrónicos de uso personal y desplegar tecnología de punta" para detectar eventuales amenazas.



Informaron, además, que los nuevos protocolos se adoptarán en fases y anunciaron la prohibición del ingreso de dispositivos electrónicos como una medida para los países que no tienen los escáneres especiales. Sin embargo, en este caso la excepción se transformará en una generalidad porque son escasas las terminales aéreas del mundo que cuentan con esta tecnología.



La prohibición de los dispositivos electrónicos comenzará a regir dentro de tres semanas, adelantaron fuentes aeronáuticas. "Aquellos actores que no cumplan con la implementación de estos requisitos en determinados lapsos podrán ser pasibles de restricciones adicionales en materia de seguridad, incluida la suspensión de vuelos hacia los Estados Unidos", informaron.



Las computadoras, las tablets y otros dispositivos electrónicos similares son peligrosos porque en su interior poseen todos los elementos de un artefacto explosivo, salvo el detonador y el explosivo, que se tiene que añadir, explicó el especialista Sébastien Caron, director general de ASCT, un centro de formación sobre temas de seguridad aeroportuaria. 29/06/2017