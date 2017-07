Reconoce estado labor de ingenieros civiles en su día --Entrega gobernador Javier Corral medallas Ingeniero Enrique Müller Gosch y Luis M. Jiménez Gutiérrez

--Destaca su contribución a la disminución de las brechas sociales al desarrollo de las comunidades y al rescate del espacio público.

Los profesionales de la ingeniería contribuyen con el desarrollo y con la disminución de las brechas sociales, ya que siempre han trabajado en edificar, conectar y comunicar a nuestro estado y al país entero, además de fomentar y rescatar el espacio público con su labor diaria, indicó el gobernador Javier Corral Jurado.



“Me siento muy orgulloso de tener con ustedes una relación franca, abierta, cercana”, expresó el mandatario ante los asistentes a la celebración del Día del Ingeniero y el 58 Aniversario de la Fundación del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Chihuahua, A. C.



En evento realizado en el Salón 25 de Marzo, dijo que sin la labor de los ingenieros civiles no se explicaría el México actual y expresó el reconocimiento a este gremio que con disciplina, perseverancia y creatividad ha contribuido al desarrollo de la infraestructura fundamental para el desempeño de las actividades cotidianas,



Participó también en la entrega de las medallas “Ingeniero Enrique Müller Gosch” a Francisco Javier Villaverde Lazo, por su estímulo a la superación personal y profesional, y porque con su conducta ha marcado una ruta a seguir por los agremiados del Colegio.



Igualmente, se entregó la medalla “L.C. Luis M. Jiménez Gutiérrez” a Gilberto Ortiz Villanueva, por haber contribuido de manera destacada en las actividades gremiales y por su desinteresada labor en beneficio de esta institución.



En la conmemoración participó también la presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos.



El gobernador Javier Corral indicó que la ingeniería no es incompatible con la política, al contrario tienen una gran convergencia y un gran campo de encuentro.



Recordó que uno de los encuentros más esperanzadores de su campaña por la gubernatura fue con este Colegio, y precisamente a propuesta de este gremio, dos de sus integrantes, Norma Ramírez Baca y Cecilia Olague Caballero, son titulares de Comunicaciones y Obras Públicas y de Desarrollo Urbano y Ecología, respectivamente.



Comentó que desde el 1 de julio de 1974 se ha celebrado el Día del Ingeniero en reconocimiento a esta profesión milenaria que adquirió su nombre en le Edad Media y se consolidó en el Renacimiento. Además se celebra el 58 Aniversario de la Fundación del Colegio de Ingenieros Civiles que actualmente cuenta con 460 socios.



Dijo que el Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2021 se contempla el desarrollo de infraestructura estratégica como factor clave para elevar la competitividad de las diversas regiones del estado, además de la sustentabilidad con obras de gran calado y sentido social, por lo que invitó a los ingenieros civiles a sumarse a la construcción de un nuevo Chihuahua.



Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, A.C., René Pacheco Sáenz, afirmó que los miembros de esta organización serán coadyuvantes en el proyecto de desarrollo del gobernador Javier Corral Jurado.



Consideró que a diferencia de otras entidades federativas, en Chihuahua no hay trabas para el desarrollo de su profesión y se vislumbra una situación para contribuir como coadyuvantes en el desarrollo de la comunidad.



“Afortunadamente contamos con unas autoridades que tienen la visión de que todas las acciones deben ser ciudadanizadas. Eso nos facilita enormemente la obligación moral y estatutaria que tenemos los ingenieros civiles para ser coadyuvantes en ese desarrollo”, afirmó. 01/07/2017