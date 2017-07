La patente de Guillermo Dowell está suspendida por violentar la Ley del Notariado Daniel Olivas, director del Registro Público de la Propiedad, advirtió que carecen de validez todas las actuaciones que pueda tener

El licenciado Guillermo Dowell Delgado está suspendido como notario público por haberse ausentado de esa actividad para ocuparse de actividades incompatibles con la función de fedatario público, como es el cargo de interés particular que él ostenta en la actualidad, informó Daniel Olivas Gutiérrez, director del Registro Público de la Propiedad.



Al estar suspendido como notario, Dowell Delgado no podrá hacer actuaciones como fedatario público y, en caso de que lo hiciera, éstas carecerán de validez legal, advirtió el funcionario.



Olivas indicó que la Ley de Notariado del Estado de Chihuahua es muy clara en los supuestos en los cuales el notario debe separarse del cargo, so pena de ser sancionado, ya sea con la suspensión o la revocación de la patente.



Cuando se trata de una ausencia por motivos de salud, como ha sido la de algunos otros fedatarios, pueden hacerlo por hasta ocho días con sólo dar aviso a la Dirección del Registro Público de la Propiedad, y cuando es de más de ocho y hasta cuatro meses, con una solicitud por escrito.



En el caso de Dowell, solicitó inicialmente la licencia para hacerse cargo de una función en la administración pública estatal, pero después se desempeñó en un cargo de interés particular que no está contemplado en los supuestos que le permiten continuar en ejerciendo como notario.



Detalló Olivas que en enero de este año, la Dirección del Registro Público de la Propiedad recibió una queja en contra del titular de la notaría número 12 del Distrito Bravos, con sede en Ciudad Juárez.



El 14 de febrero pasado, se notificó el inicio de la inspección a la notaría número 12, mediante el oficio número 080/2017 de la Dirección de Registro Público de la Propiedad.



El funcionario enfatizó que todo el procedimiento que llevó a la suspensión de la patente de Dowell estuvo apegada a derecho, hubo una etapa de notificación, contestación de demanda, período probatorio, desahogo de audiencias, con él presente, antes de llegar a la suspensión.



En febrero de este año, el propio notario ahora suspendido informó por escrito al Registro Público de la Propiedad que estaba en conocimiento que había un proceso en su contra, por lo que pidió que se realizara una inspección judicial ocular al archivo del notariado, como parte de las pruebas en su favor.



Posteriormente, se pidió la opinión tanto del Consejo de Notarios como del Colegio de Notarios del Distrito Bravos, los cuales pidieron que se actuara conforme a derecho.



Finalmente, la Dirección del Registro Público de la Propiedad, como autoridad competente, procedió a la suspensión, al encontrar elementos suficientes para determinar que la función de Dowell Delgado era incompatible con la patente notarial.



El funcionario enfatizó que es el Gobierno del Estado, a través de la Dirección a su cargo, quien tiene la facultad de retirar, temporal o definitivamente las licencias notariales y que, si anteriormente no se había hecho en los casos como el actual, ahora sí se actuará conforme a lo establecido en la Ley del Notariado.

01/07/2017