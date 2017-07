Se reúne Maribel Hernández con jueces, abogados y expertos para el tema de la alienación parental

La diputada que es parte de la comisión especial de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes informo que se reunió con jueces ,abogados y especialistas en el tema de la alienación parental, para dialogar de esta situación y conocer más aspectos que pueda servir para sacar adelante las labores de la iniciativa presentada por la legisladora.



Cabe destacar que la alienación parental es el desorden psicopatológico en el cual un niño o niña, de forma permanente denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores.



Menciono que hay varios padres y madres que han sufrido de esta situación y que se tomaran en cuenta todas las expresiones y recomendaciones que surgieron en esta reunión de trabajo. Resalto Hernández que le informaron acerca de los menores infractores que en parte son la causa de no tomar el tema a cargo y que son consecuencia de un mal trabajo dentro de las familias.



Existen casos desgarradores que no se han dado solución y que es importante trabajar para que no se dejen de lado , es por eso que fue importante esta reunión para conocer de parte de quienes imparten justicia en el Estado, todos los detalles que podrán nutrir la iniciativa.



Dentro del tema familiar se debe manejar la parte humana, donde esto es lo principal a lo que se debe enfocar, informo. En las mesas se está trabajando para que se tenga un enfoque especial para que la parte familiar se vayan mejorando, uno de ellos prácticamente con los menores infractores, pero sobre todo cuando los padres y madres de familia deciden divorciarse y manejan por su lado el sentir de los niños para que estén contra padre o madre, detallo Maribel Hernández. 02/07/2017