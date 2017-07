¿Qué es el avitia cobrax, y por qué sus ingredientes son tan peligrosos para la salud? Ya cobró la vida de una persona

(Nueva Mujerl).- Los productos milagro se popularizan cada vez más gracias a las redes sociales, pues es muy común que haya recomendaciones basadas sólo en la experiencia o en la tradición, sin ningún médico que avale su consumo. En México, como en otros lugares del mundo, el consumo de pastillas para perder peso es una realidad que en muchos casos puede ser mortal.



Así sucedió con Lucero Priscila, mujer de 24 años que perdió la vida luego de consumir durante un mes avitia cobrax, pastillas que adquirió luego de ver en redes sociales y que garantizaban perdería peso de 'manera natural', pero terminaron provocándole un para cardiorrespiratorio y, finalmente, muerte cerebral.



De acuerdo con información Cofepris, estas pastillas se comercializaban con el nombre de Thermatrim, y fueron prohibidas porque no contaban con el registro sanitario que garantizara su calidad y eficacia. No obstante, los productores le cambiaron el nombre a avitia cobrax y siguieron con su distribución por internet.



Este producto decía estar hecho a base de ácido alfa lipóico, ácido linoleico conjugado, vitamina c, minerales, té verde, hipofosfito de calcio, ribosa, citrato de potasio, melón amargo, flor de jamaica, miristato de calcio, jengibre, resveratrol, N. acetil cisteína y pingüica. Los ingredientes naturales de los que supuestamente estaba hecho, hacían que la gente creyera en su eficacia, pues decía quemar las calorías por los ingredientes y reducía de esta forma la grasa corporal.



Como siempre, la invitación a comer saludable, visitar al médico y al nutriólogo para que te ayuden a perder peso, son dos claves indispensables. Nada sucede por arte de magia, la pérdida de peso es producto de una alimentación balanceada y adecuada, no creas en productos milagro pues no sabes los efectos secundarios que puedan tener. 03/07/2017