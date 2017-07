Se compromete sindicato de COBACH a no realizar paro -Hay diálogo de representantes sindicales con el director general de Gobierno y Transporte.

-- Se dará prioridad al cumplimiento irrestricto de lo que establece la ley

El Sindicato de Trabajadores de Colegio de Bachilleres (Cobach) se comprometió a no llevar a cabo el paro de labores en esa institución y a continuar con sus demandas por la vía institucional, informó Joel Gallegos Legarreta, titular de la Dirección General de Gobernación y Transporte de Gobierno del Estado.



El funcionario dio a conocer que en reunión con integrantes del Sindicato, se les exhortó a utilizar las vías administrativas e incluso penales que establecen las leyes, para que se atiendan y se procesen las diferencias que puedan tener con los funcionarios de Cobach.



Gallegos Legarreta anunció dichos acuerdos durante una conferencia de prensa celebrada minutos después de que terminara una reunión de trabajo con la dirigencia del citado gremio, en la cual participó su dirigente, José Acuña.



El director general de Gobierno y Transporte, explicó que no habrá paros ni manifestaciones, toda vez que el Estado garantiza la vía institucional y la absoluta sujeción a lo que marca la ley, además de que atiende las disposiciones que emanen de un proceso que eventualmente se realice.



Dijo que Gobierno del Estado no es un órgano de carácter jurisdiccional, para emitir juicios de valor sobre la documentación presentada por el Sindicato, y que no se trata de sostener o no a funcionario público alguno, sino del cumplimiento irrestricto de lo que establece la ley.



Agregó que la administración estatal no acepta ultimátum alguno, puesto que no está dentro de las atribuciones de la Secretaría General, ni de la Dirección de Gobierno, realizar juicios acerca de faltas administrativas o delitos.



Enfatizó que el Estado garantiza un proceso firme, y que hasta el momento no existe instancia alguna que atribuya responsabilidad administrativa o penal a la directora de la institución, Teresa Ortuño.



Por último, expresó que la Dirección General a su cargo, reitera que tiene las puertas abiertas y la mano extendida, para ser puente y resolver las diferencias que existen entre ambas partes. 03/07/2017