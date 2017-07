Todo un éxito la Feria de Juegos Tradicionales en la Ex Hacienda de San José del Torreón -Se replicará el 05 y 06 de agosto

Este fin de semana se llevó a cabo la Feria de Juegos Tradicionales y de Mesa en las instalaciones de la Ex Hacienda de San José del Torreón, en donde más de 50 niños, jóvenes y padres de familia disfrutaron de los diferentes atractivos que se ofrecieron en el evento.



Durante esta feria, los asistentes participaron en juegos tradicionales y de mesa, en los que se plantearon temáticas relativas a la región, como es el caso de la Apachería y los vaqueros, además de concursos, rifas y otros atractivos de esta índole.



Asimismo se realizó un campamento, en donde las familias pudieron pasar la noche en el interior de la hacienda y reunirse alrededor de fogatas, las cuales abonaron a crear la atmósfera adecuada para esta convivencia.





El evento fue un esfuerzo del Gobierno Municipal, en conjunto con Ecotravel México, Estandarte CUU, Ndeeh y Juegos de Mesa Chihuahua, a fin de promover el turismo y la convivencia familiar en esta temporada vacacional.



Debido al éxito obtenido en esta primera edición, la Feria de Juegos Tradicionales y de Mesa se replicará los días 05 y 06 de agosto del año en curso, con la intención de que más familias puedan sumarse a esta dinámica, conocer la ex Hacienda de San José del Torreón y disfrutar de las distintas actividades que componen el evento. 04/07/2017