Gobernador toma protesta a la nueva Secretaria de Cultura La cultura debe estar disponible para todos, afirma María Concepción Landa

María Concepción Landa García Téllez, rindió protesta como nueva secretaria de Cultura, ante el gobernador Javier Corral Jurado y en presencia de todo el gabinete estatal.



Landa García Téllez, sustituye a Águeda Lozano Schmitt, quien dejó el cargo el pasado 2 de junio.



El gobernador reiteró el agradecimiento a Águeda Lozano, por su periodo al frente de la Secretaría de Cultura, al igual que a Erika Mendoza, por su cargo como titular en este último mes de transición.



Javier Corral, destacó del currículum de la nueva secretaria, su presidencia en la Asociación Civil de Cultura y Economía de Chihuahua en 1998, cuyo objetivo es incorporar la dimensión cultural al desarrollo económico del estado, además de ser iniciadora del Clúster de Cultura, que logró incluir en el Plan de Desarrollo del Estado durante el sexenio de Francisco Javier Barrio Terrazas.



La nueva secretaria de Cultura fue regidora en San Pedro, Nuevo León y es diputada de representación proporcional con licencia en el Congreso de ese Estado, otorgada desde el 30 de junio de este año, para incorporarse al gobierno chihuahuense, apuntó Javier Corral.



Al respecto, la funcionaria dijo aceptar y asumir el compromiso de sumarse al esfuerzo al que por muchos años también contribuyó a formar, por medio del Gobierno de Alianza liderado por Javier Corral, a quien agradeció su nombramiento, por considerarlo una oportunidad de acompañar el proceso de democratización, de justicia y de inclusión.



“Porque este Gobierno ha interiorizado que hoy en día los problemas económicos, políticos, sociales y ambientales, requieren soluciones innovadoras de ciudadanos de tiempo completo, y qué mejor manera para hacer ciudadanos críticos y creativos, que alimentarlos y alentarlos a desarrollarse plenamente”, manifestó.



Destacó que contrario a la idea generalizada sobre la cultura como un lujo, en museos y de la clase privilegiada, a la cual pocos acceden, consideró que esta administración ha roto el paradigma.



“Una sociedad que ignora o recluye sus espacios públicos o sus recursos para unos pocos, es una sociedad desigual, enferma, porque el arte, la estética y la cultura, deben estar disponibles y ser disfrutados por todos, es un derecho fundamental tan básico como la salud, el trabajo la alimentación o la vivienda”, expresó.



Criticó el menosprecio que se tiene al acervo cultural, a pesar de ser un estado millonario en ese rubro, no meramente en historia pasada ni la concentrada en museos, sino de “la viva, palpitante y omnipresente, como patrimonio a apreciar, conservar y difundir, por toda la comunidad, al leer, cantar, pintar, bailar, esculpir, tocar un instrumento y difundir nuestras costumbres y tradiciones, en todos los rincones”.



María Concepción Landa García Téllez es abogada en Derecho egresada de la Universidad de Nuevo León; licenciada en Ciencias Políticas por el L'Institut D'études Politiques de Grenoble, en Francia; licenciada en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), así como maestra en Políticas Culturales y Acción Artística, además de una especialidad en Edición por la Université de Dijjon Francia.



Fue también vicepresidencia nacional de la Asociación de Editores e Instituciones de Educación Superior, como catedrática investigadora de la UACH. Es socia fundadora de Landa Editores S. de R.L. M. I.



María Concepción Landa, es reconocida por fundar el Centro de Atención a la Violencia Familiar Lamat, fue iniciadora de Mujeres por México en Chihuahua A.C. y del Centro para la Atención a la Violencia Familiar “Laura Martínez de Téllez AC”.



Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y representante de México en París, Francia, y cuenta con la mayor publicación de títulos en la historia de la UACH.



“En esta vida nadie escoge donde nace, pero afortunadamente, sí elegimos de dónde somos, el lugar y la cultura que nos da identidad, el sentido de pertenencia y el que consideramos nuestro hogar, este mi hogar es Chihuahua, donde estudié, formé mi familia y construí mi carrera profesional, de donde nunca me he ido, pues mi hogar se encuentra aquí”, externó la nueva secretaria.



Además, enfatizó que “el arte es el único ámbito donde lo divino se hace visible y para ello la cultura no se hereda, se conquista" 04/07/2017