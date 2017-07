Propone Liliana Ibarra Ley para mejores condiciones al adulto mayor

La presidenta de la comisión especial de Atención a grupos vulnerables Liliana Ibarra propuso en el pleno del Congreso del Estado una Ley que motiva para que las personas mayores del Estado de Chihuahua tengan mejores condiciones de vida.



Resalto en su mensaje, que se tiene como encargo fundamental el de proteger y salvaguardar a los grupos más sensibles, dentro de los cuales se encuentran a los personajes que demandan ser respetados y valorados como personas. Es por eso que se busca equiparar las oportunidades para todos.



Añadió que los derechos humanos deben ser para todas las personas sin distinción alguno, de tal manera es que nos dimos a la tarea de ofrecer esta propuesta para apoyar a los adultos mayores para garantizar y proteger sus derechos.



La legisladora menciono que las personas mayores, como grupo prioritario de asistencia social, no escapa a esta nueva conformación y visión de enfoque de Derechos, por tal razón es que nuestra propuesta es el de crear modelos y sistemas que tiendan además al cumplimiento de la obligación constitucional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.



“Cuando abordamos el tema de las personas mayores, generalmente los ubicamos sólo cuando están atravesando por el proceso avanzado de la vejez; a veces, no somos capaces de reconocer y proyectar nuestra propia realidad, que por regla general y ley natural en algún punto de nuestra vida habremos de ser adultos mayores, sin embargo, ocuparnos de su presente, conlleva preocuparnos por nuestro futuro”.



La persona de edad avanzada, los factores genéticos y biológicos, las alteraciones en la movilidad, padecimiento de enfermedades crónicas, los factores sociales y familiares, la pérdida de pareja u otro familiar, la dependencia económica, entre otros factores, pueden causar aislamiento, soledad y angustia, situaciones relacionadas con los trastornos mencionados.



En Chihuahua, para 2012, del total de los egresos hospitalarios por trastornos mentales y deterioro conductual en adultos mayores, el 32.9% es por demencia no especificada, 7.4% por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso del alcohol y 12.8% por trastornos depresivos.



En su mensaje Ibarra informa que bajo estos factores, aunados a las condiciones socio ambientales, familiares, económicas y culturales, inciden en el incremento de los riesgos de vulnerabilidad de este grupo etario, máxime si estos se ubican en condiciones desfavorables o de desprotección.



Las personas mayores en situación de dependencia demandan cuidados que tensionan al sistema familiar y social en su conjunto, creando un estereotipo negativo de la vejez.



Nuestro objetivo indico Liliana Ibarra, es un compromiso para con este grupo, es el generar un escenario diferente, crear las condiciones para que se provoque un cambio de paradigma, una nueva culturización social en la que se recupere para la persona mayor el reconocimiento como persona productiva, que aún puede y debe ofrecer mucho a la comunidad. Esto sólo se logrará con el reconocimiento de sus derechos humanos específicos, necesarios para equilibrar las desventajas que pudiera suponer la edad.



El futuro para nuestros mayores es poco alentador: la mayoría viven en condiciones de pobreza, abandono e imposibilitados para valerse por sí mismos, y no hay suficientes asilos o casas de cuidado para atenderlos. Por ello, resulta necesario contar con un marco normativo diferente, que ofrezca una nueva visión, que pueda brindar al propio mayor la oportunidad de entender que el envejecimiento no es una condena, sino por el contrario, que es un logro, el premio a la lucha del día a día para seguir existiendo. 04/07/2017