Exigen legisladores al Alcalde de Ciudad Juárez apegarse a las disposiciones legales Que se conduzca de acuerdo a lo que señalan las leyes correspondientes, para el proyecto de Juárez Iluminado

Los diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado, aprobaron la iniciativa presentada por la diputada Isela Torres Hernández, en la que solicitaron al Presidente Municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, no poner en riesgo las finanzas de Ciudad Juárez con el Proyecto Juárez Iluminado; así como apegarse a las disposiciones legales correspondientes y que de manera urgente presente un informe detallado de la modificación realizada en Sesión de Cabildo donde se hace referencia a la garantía del mismo.



Dentro de la exposición del documento, la iniciadora señaló que el edil de la frontera, sin dar más explicación, el Cabildo juarense aprobó por mayoría de votos, una modificación al Proyecto Juárez Iluminado, con la oposición de los regidores del PRI, PAN, PANAL y MORENA, mismos que manifestaron que no se les dio previo aviso y con tiempo suficiente del tema que se iba a tratar en la reunión, y además coinciden que los cambios sí significan una deuda para el Municipio.



Este acuerdo que se tomó en la pasada “Sesión extraordinaria”, según declaraciones de Armando Cabada Alvídrez, no sufrió modificación alguna, únicamente la garantía del mismo, que con esta modificación no será necesario comprometer las participaciones federales, pues en caso de ser requerido, el proyecto será cubierto con ingresos propios del Municipio en caso de que el Derecho de Alumbrado Público (DAP) no sea suficiente para cubrir el costo del servicio, continuó la legisladora.



Siguió su participación, señalando que Cabada Alvídrez declaró que el proyecto no es otro, sino el mismo aprobado por el Cabildo y la única modificación que contempla es dejar sin efecto el enviarlo al Congreso del Estado para que éste apruebe como fuente de garantía las

participaciones federales, con lo que pretende restar esta facultad al Poder Legislativo.



Por lo antes mencionado, se considera que la aprobación del proyecto contraviene a diversas disposiciones jurídicas e incluso a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y que el Presidente Municipal de Ciudad Juárez está en incurriendo en una falta grave y en una gran irresponsabilidad por no respetar la legislación del Estado, culminó la Torres Hernández.



Es importante señalar que a iniciativa del diputado Alejandro Gloria, este asunto será enviado también a la Secretaría de la Función Pública.



Al exhorto aprobado por unanimidad de votos, se adhirieron los grupos parlamentarios del PAN, PVEM, PNA, y el diputado Pedro Torres, del grupo parlamentario de MORENA. 04/07/2017