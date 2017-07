Apareció una extraña y peligrosa isla en el Triángulo de las Bermudas En la costa de Carolina del Norte emergió una porción de tierra bautizada como Shelley Island

De acuerdo con ABC, la nueva porción de tierra emergió a escasos metros del Cabo Hatteras, en la costa este de Estados Unidos. Aunque su extensión depende del estado del mar, mide aproximadamente un kilómetro y medio de largo y tiene forma de media luna.



El periódico español detalla que así la bautizaron por la gran de cantidad de conchas de colores –'shells' en inglés– que presenta en su superficie. Si bien fue avistada por primera vez en abril siendo apenas una protuberancia, su popularidad se ha disparado después de que su publicasen varias fotografías aéreas de la zona.



Las fotografías difundidas en las redes sociales transformaron a Shelley Island en un nuevo interés turístico. Sin embargo, las autoridades locales alertaron sobre los peligros que acechan la isla.



Por una parte está la inestabilidad del mar, con corrientes fuertes y cambiantes. De hecho, todavía no está del todo claro si Shelley irá 'creciendo' hasta unirse a Cabo Hatteras o si desaparecerá en cuestión de poco tiempo.



Los posibles ahogamientos que podrían producirse son la principal inquietud de la guardia costera, pero no el único. En los alrededores de la isla han sido avistados tiburones y mantas de gran tamaño, por lo que no es recomendable tratar de alcanzarla a nado, ni siquiera si las aguas están aparentemente tranquilas. 04/07/2017