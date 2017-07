Aseguran a tres delincuentes y 10 vehículos que participaron en enfrentamiento en Madera Enfrentamiento entre bandas criminales dejó 14 muertos en el poblado de Las Varas; se despliega operativo conjunto

Al tener conocimiento de los hechos violentos ocurridos en la población de Las Varas, Municipio de Madera, de inmediato se realizó un operativo que permitió el aseguramiento de tres presuntos delincuentes que portaban armas largas y 10 vehículos, informó el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.



Aparicio Avendaño indicó que se confirmaron 14 muertos como saldo del enfrentamiento entre grupos criminales antagónicos.



La Fiscalía General del Estado desplegó el operativo de seguridad y vigilancia en las comunidades de Las Varas, Largo Maderal y Mesa del Huracán.



La pronta respuesta de la autoridad ante el reporte telefónico que se recibió en Complejo de Seguridad C-4, no solo permitió detener a tres presuntos integrantes de células criminales, se aseguraron también 20 armas de fuego, 10 vehículos, granadas de fragmentación y lanzagranadas.



“Al lugar acudió personal de la Comisión Estatal de Seguridad, Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional, quienes fueron recibidos a balazos; sin embargo, lograron repeler la agresión y solo una unidad tiene impactos de arma de fuego”, expresó.



“Estos delincuentes son los mismos que nos agredieron y mataron cobardemente al personal en el poblado de Las Varas, iniciamos un operativo que incluye el vuelo del helicóptero denominado “Black Hawk” de la Policía Federal y la coordinación entre todas las autoridades para el rastreo de más delincuentes”, agregó el comisionado.



Dijo que se trata de un grupo que ya se tenía identificado, conformado por más de 50 elementos enemigos de la paz, mismos que tenían asolados a los pobladores de esa zona, por lo que se sigue con los recorridos y patrullajes, a fin de ubicar y detener a más responsables de estos hechos.



Manifestó que por fortuna no se registraron elementos lesionados de consideración entre los elementos de las diversas corporaciones, solamente esquirlas de bala que no ponen en riesgo su vida, así como una unidad de la Comisión Estatal de Seguridad que presenta impactos de arma de fuego. 05/07/2017