Acompaña Maru Campos a graduandos de la primaria “División del Norte” - Entrega Gobierno Municipal estímulo económico a niño genio para su viaje a India

La presidenta municipal Maru Campos Galván, asistió a ceremonia de graduación de la escuela primaria “División del Norte” acompañando a los jóvenes graduandos y a sus padres en la celebración de este importante logro.



En su mensaje, Maru Campos les habló a los graduados de la importancia de la perseverancia, ya que actualmente se vende la idea de tener las cosas de manera rápida y fácil; sin esfuerzo, sin embargo, les explicó que ser constantes y disciplinados es importante, porque la vida no siempre es fácil.



“Quiero invitarlos a no tener miedo, y a que luchen siempre por lo que quieren, no se den por vencidos y den todo lo que esté en ustedes para alcanzar sus metas. Las recompensas siempre llegan, se los puedo asegurar” añadió.



Además, los culminó a hablar con sus padres sobre sus experiencias de vida para que aprendan que a pesar de las dificultades es posible salir adelante.



“En la nueva etapa que inician van a ser presionados muchas veces y de distintas formas, y van a querer imponerles cómo ser y cómo comportarse: no dejen de ser auténticos, nunca olviden quiénes son” agregó Campos Galván.





La Alcaldesa, aprovechó para felicitar a Luis Alejandro Alcaraz Orozco, quien además de estar culminando su educación primaria, representará próximamente a México en la Competencia Internacional de Matemáticas que se realizará en la India, de quien dijo, sentirse muy orgullosa por ser un digno representante de nuestro país y nuestra ciudad.



“Te deseo mucha suerte. Pero nunca olvides que el ser más inteligente no te hace superior a tus compañeros, al contrario, te hace más responsable hacia ellos. La inteligencia es un tipo de poder, pues te permite comprender y aprender más, y el poder debe estar siempre al servicio de los más necesitados” puntualizó.



La Presidenta Municipal, acompañada por el director de Desarrollo Humano y Educación, Marco Bonilla Mendoza entregaron a Luis Alejandro un estímulo económico de 8 mil pesos como apoyo para su próximo viaje a la India.



Por su parte, la directora de la escuela, Margarita Gallardo Corral agradeció la presencia de las autoridades municipales y refrendó su compromiso con los estudiantes que continúan su educación primaria y felicitó ampliamente a los graduandos que emprenderán camino a la secundaria. 06/07/2017