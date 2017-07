Presidente de “Naaskhaan” pide la renuncia de Gabriela Orta, Coordinadora del Centro de Zoonosis

Ali Fierro Presidente de la Asociación Civil “Naaskhaan A.C.” que tiene como objeto Social el bienestar Animal, solicita la renuncia de la Coordinadora del Centro de Zoonosis, Gabriela Orta; esto luego de que la Actual Coordinadora del Centro de Zoonosis del Municipio de Delicias aprovechara su cargo público para favorecer a una empresa del ramo Veterinario realizando una campaña de esterilización “a bajo costo” en la cual su departamento no realiza ninguna acción para subsidiar el precio.



La Actual Coordinadora del Centro de Zoonosis del Municipio de Delicias es señalada de aprovechar su cargo público para hacer negocio al promocionar una campaña de esterilización “a bajo costo” siendo que el precio que pagaría la ciudadanía es casi idéntico al común, lo cual lejos de apoyar a la ciudadanía convierte a esta campaña en un negocio para Gabriela Orta, engañando a la población haciéndoles creer que se les está apoyando y aprovechando su cargo para hacer promoción de un negocio particular.



Quiero recordarle a la Actual coordinadora que nosotros “Naaskhaan A.C.” ha hecho 3 campañas de esterilización en lo que va del año en Ciudad Delicias, Saucillo y Lázaro Cárdenas, esterilizando a más de 150 animales y que han sido 100% gratuitas. Nashkaan ha llevado apoyo de desparasitaciones y tratamientos antigarrapatas a 6 diferentes comunidades en toda nuestra región y todo sin un solo peso de apoyo por parte de la Presidencia Municipal de Delicias o de la coordinación de Zoonosis, ya que del Municipio solo negativas hemos recibido, incluso me han retirado vacunas antirrábicas que “no sé a dónde fueron a parar”.



Como presidente de una Asociación Civil protectora de animales, me parece un insulto que las autoridades municipales nos quieran vender una falsa idea de apoyo a los animales y a la comunidad, estamos cansados de la simulación por parte del gobierno en la problemática de la sobrepoblación canina y felina y que encima de todo la responsable de zoonosis lucre con este tema. Ya que si el interés de verdad fuese el de apoyar a la población ya nos hubiesen brindado al menos un vaso con agua.



Espero que el Presidente Eliseo Compean tome cartas en el asunto para no despertar suspicacias de tolerancia a la corrupción, a la mediocridad y a la ineficacia.



Por cierto aprovecho para invitar a la ciudadanía a que esterilicen a sus mascotas, nosotros Naashkhaan A.C. lo hacemos Gratis y la próxima campaña de esterilización será en la comunidad de Congregación Ortíz el día 5 de Agosto. 07/07/2017