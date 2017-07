Jesús Valenciano anticipa castigos a empresarios y funcionarios corruptos, con Ley de Obra Pública

La mañana de este viernes, en el Salón 25 de marzo al interior de Palacio de Gobierno y teniendo como anfitriona a la Secretaria de Obras Públicas, Norma Ramírez Baca, dio inicio el ciclo de consulta pública para la integración de la Nueva Ley de Obra Pública impulsada semanas atrás por el diputado Jesús Alberto Valenciano García, al que también asistieron varios organismos, legisladores y particulares,



El legislador por Delicias dijo en su discurso que esta decisión la habían tomado tanto legisladores del PAN como de otros partidos, haciendo énfasis en procurar que las iniciativas de ley no se formulen en su totalidad desde un escritorio, como tampoco por la participación de un reducido grupo de asesores: “algunos nos criticaron por socializar en la medida de lo posible todas las iniciativas, pero hasta ahorita nosotros vemos que está dando muy buen resultado; (sabemos) que sin la participación de ustedes como las personas más interesadas desde la sociedad civil organizada, posiblemente hubiésemos dejado una ley mocha”.



Dirigiendo un mensaje de gratitud para los organismos que se hicieron presentes, así como para los particulares, el diputado Valenciano anticipó que en el Congreso están con ojos, con los oídos y la mente abierta para eliminar actos y grados de corrupción; coloquialmente dijo: “a eso queremos pegarle en el mejor de los sentidos, que no ocurran más y bajo este nuevo

Sistema Estatal Anticorrupción, apegado a la Ley de Participación Ciudadana, Ley de Adquisiciones y esta nueva ley de obra pública, podamos entregar buenas cuentas a los chihuahuenses y que en los próximos años no ocurra lo que nos aconteció en Chihuahua”.



Jesús Valenciano recordó que han recibido quejas de todo tipo surgidas desde el gremio de la construcción. Ejemplificó el caso de una empresa foránea contratada por la administración anterior, “que de la noche a la mañana ya tenía todas las especialidades y realizó obra pública desde hospitales, puentes y calles”.



El Legislador por Delicias dejó ver que ha tenido charlas con la Secretaria de Obras Públicas, Norma Ramírez Baca, con quien ha comentado éste y otros casos o asuntos relacionados con la intención de esta ley que ha venido impulsando.



Mencionó además que un acto de corrupción requiere de dos partes, y de con esta nueva ley se busca erradicar, prevenir y sancionar los actos de negocios particulares que se generan en los convenios de obra pública: “con esta nueva ley iremos por esos empresarios y esos funcionarios que se han servido y que pretendan beneficiarse en modo personal o particular con la celebración de contratos en materia de obra pública”.



En los siguientes días se estarán realizando tres foros más acerca de este mismo tema. Las sedes serán las siguientes: 3 de agosto en Delicias; 11 de agosto en Cuauhtémoc; y en ciudad Juárez se realizará el 17 de agosto. La coordinación de estos foros recae en la responsabilidad del diputado Jesús Valenciano y de la propia titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Norma Ramírez. 07/07/2017