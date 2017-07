En Chihuahua 91 guarderías del IMSS impartirán el primer año de preescolar • El Director General, Mikel Arriola, recibió del gobernador Javier Corral Jurado folios de autorización para impartir educación inicial en beneficio de 14,000 niñas y niños.

• El titular del Seguro Social anunció la apertura de otras 10 guarderías para la entidad, que representan alrededor de 2,600 nuevos espacios.

El gobernador de Chihuahua reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal para atender el rezago en matriculación escolar, tema pendiente de la entidad en los últimos años.

El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, recibió del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, folios de autorización para impartir el primer año de preescolar a 14 mil niñas y niños que asisten a las 91 guarderías del IMSS con las que cuenta el estado.



En el acto celebrado en el Teatro “Juan Moisés Calleja García”, acompañados por Laura Barrera Fortoul, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Mikel Arriola anunció que en la presente administración se abrirán 10 guarderías más en la entidad, que representan alrededor de 2,600 nuevos espacios para menores desde 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad.



Afirmó que incluir el primer año de preescolar es una tarea prioritaria para el Instituto, pues se cumple con la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto de impulsar la educación preescolar en el país, y también que las madres trabajadoras no tengan que sacar a sus hijos de las guarderías para llevarlos a una escuela particular u oficial y así evitar un gasto económico importante.



En su oportunidad, el gobernador Corral Jurado destacó que es de gran relevancia que el Seguro Social incorpore el primer año de preescolar, como parte de los beneficios de la seguridad social.



Refrendó el compromiso de su gobierno con la educación y reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal para atender el rezago en matriculación escolar que ha arrastrado la entidad en los últimos años.



Informó que Chihuahua ocupa la posición 30 en el país en matriculación escolar, que es de 59.7 por ciento en niñas y niños entre tres y cinco años de edad, y enfatizó que la situación se agudiza en Ciudad Juárez y en la zona serrana del estado, donde la cobertura es menor.



En razón de ello, dijo el mandatario, este convenio que hoy firma el gobierno de Chihuahua con el Seguro Social nos entusiasma, ya que permitirá brindar el primer año de preescolar en las guarderías del IMSS, a lo cual se suma la extraordinaria noticia de 10 nuevas guarderías, de particular importancia en la zona fronteriza en apoyo a las madres de familia que trabajan en la industria de la maquila.



En su intervención, la titular del Sistema Nacional DIF, Laura Barrera, destacó que a los menores se les debe acompañar desde la primera infancia, y las instituciones tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez, mediante programas que contribuyen a su pleno desarrollo.



La educación inicial en México, dijo, se ha posicionado en la agenda pública como una parte fundamental para formar mexicanos de bien.



El titular de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Igor Rosette Valencia, afirmó que con el primer año de preescolar en las guarderías, los estados cumplen con los ordenamientos jurídicos que establecen la educación básica como obligatoria; además, se amplía la inscripción de niñas y niños al sistema educativo nacional y se reduce la brecha de pobreza y educación.



La señora Jazmín Rocío Gardea Calzadillas, en representación de las madres beneficiaras de guarderías de Chihuahua, agradeció los apoyos que se destinan a estas estancias infantiles, donde sus hijos reciben un trato digno, nutrición equilibrada y ahora con la oportunidad de que su hijo menor curse el primer año de preescolar, lo que significa un ahorro para su economía familiar.



Con la adición de Chihuahua, ya son 27 estados los que brindan el primer año de preescolar en sus guarderías, esfuerzo que inició en septiembre de 2016 y que, una vez finalizado, beneficiará a 220 mil menores inscritos en las guarderías del IMSS.



También asistieron al evento el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Antonio Bucio Mújica; el secretario de Salud de Chihuahua, Ernesto Ávila Valdez; el secretario de Educación y Deporte Estatal, Pablo Cuarón Galindo y por parte del IMSS, el Delegado del Seguro Social en Chihuahua, Cristian Rodallegas Hinojosa, y el Director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, Antonio Grimaldo Monroy, entre otros funcionarios. 07/07/2017