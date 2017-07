Policías Viales continuarán trabajando armados. La Corporación está acreditada y capacitada para el uso y manejo de armas de fuego: Aparicio Avendaño.

La Fiscalía General del Estado informa que elementos de la Policía Vial continuarán desarrollando sus labores con la portación de armas de fuego; ya que se encuentran debidamente acreditados y capacitados para el uso y manejo de éstas.



Durante la semana pasada, los agentes llevaron a cabo prácticas de tiro, además fueron actualizados en la materia en el Instituto Estatal de Seguridad Pública; dando cumplimiento a un total de 80 horas.



“El hecho ocurrido con nuestra compañera, nos duele y lastima, es una pérdida irreparable; sin embargo, no podemos desestimar la capacidad de la Corporación; ellos están preparados para el manejo de este artefacto, únicamente resguardaremos las armas largas cuando éstas no sean utilizadas”, expresó el Comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño.



El funcionario explicó que como medida preventiva, al inicio de la jornada laboral, los agentes viales acudirán por el arma larga al Complejo Estatal de Seguridad y una vez concluido el turno, tendrán que entregarla; no obstante, siempre tendrán el porte de su pistola escuadra.



“En ningún momento fueron desarmados nuestros oficiales; ellos son Policías Viales y están dentro de la estructura de la CES; son elementos de seguridad pública, tienen las mismas responsabilidades; corren riesgo al igual que cualquier integrante de la Comisión”, manifestó.



Aparicio Avendaño dijo que no existe improvisación, pues contrario a ello, se les dota de especialización en el uso de armas; además, obedeciendo a las características de sus funciones, no se puede tomar una acción de este tipo que los dejaría en vulnerabilidad. 09/07/2017