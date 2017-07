Rechazan legisladores afectar participaciones federales del municipio de Juárez Se destinarían para la sustitución de luminarias de alumbrado público

Por mayoría de votos, los diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso, aprobaron rechazar la petición del Ayuntamiento de Juárez, que pretendía afectar en garantía sus participaciones federales por la cantidad de mil 500 millones de pesos, para ser utilizados a la sustitución de luminarias de alumbrado público.



Fue la diputada Adriana Fuentes quien dio lectura al Dictamen emanado de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, en el cual se detallan las consideraciones por las cuales se da negativa a la petición.



Dentro de la exposición es que la legisladora señaló que en el Estado, los ayuntamientos cuentan con la facultad de autorizar, en su caso, empréstitos, gravámenes o enajenaciones de los bienes municipales y en general las deudas, que puedan pagarse dentro del período administrativo, según lo dispuesto en la Constitución Política de Estado de Chihuahua y el Código Municipal de la Entidad.



Asimismo, continuó, pueden contraer obligaciones financieras derivadas de créditos y comprometer al municipio por un plazo mayor al del período en funciones, siempre y cuando: el pago de la deuda contraída y sus intereses no exceda del período de las siguientes dos administraciones municipales; medie autorización de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes; el monto pendiente a cargo de las subsecuentes administraciones municipales, no exceda al 10% del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior al que se hayan celebrado los contratos; y, los recursos que se obtengan se destinen a infraestructura del municipio.



Por otro parte, informó que corresponde al Municipio en materia de deuda pública, solicitar al Congreso del Estado de Chihuahua, la autorización para afectar en garantía o fuente de pago las participaciones que le correspondan en ingresos federales, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios.



El Poder Legislativo habrá de examinar y en su caso autorizar las solicitudes de afectación de las participaciones federales, como garantía o como fuente de pago, de los financiamientos y demás obligaciones que contraten las entidades facultadas para ello; asimismo, está facultado para solicitar a la entidades, la documentación e información que se requiera para el estudio y análisis de las solicitudes de autorización; acotó la legisladora.



Es por lo anterior, que la Comisión dictaminadora informó que los recursos presentados por el Alcalde de Ciudad Juárez, respecto a la implementación del proyecto Juárez Iluminado no es procedente puesto que prevalece la incertidumbre de acreditar y dar certeza a la capacidad de

pago del Iniciador, dado a que predomina la insuficiencia en la disponibilidad para afectar los ingresos que se destinen como fuente o garantía de pago; culminó la diputada Fuentes. 10/07/2017