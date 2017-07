No renegociar la deuda tendría elevado costo para finanzas del estado El secretario Arturo Fuentes Vélez acudió dos veces al Congreso del Estado a explicar los beneficios del proyecto

La no renegociación de la deuda bancaria del Gobierno del Estado tiene un costo aproximado de un millón de pesos diarios, al no permitir que se busquen esquemas de financiamiento a tasas de interés menores a las que se pagan actualmente, afirmó el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.



Sin la reestructura de los pasivos bancarios, Chihuahua mantendrá una tasa ponderada de TIEE más 176 puntos de interés, que es la sexta más alta del país, y que representa para el estado un pago excesivo por servicio de deuda de más de 300 millones de pesos al año, indicó.



Acerca de la postergación de la votación de la iniciativa para reestructurar la deuda bancaria, señaló que él realizó dos presentaciones en el Congreso del Estado acerca de ese proyecto: primero, ante la Mesa Directiva y otra más ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cuyo cargo estaba el análisis y presentación del proyecto de decreto.



En todas esas ocasiones, se expusieron los beneficios de cambiar los esquemas de financiamiento de los 10 créditos que tiene el Gobierno de Chihuahua con siete instituciones bancarias.



Se informó en esas presentaciones que el plazo ponderado actual no se ampliaría, pues de los 19 años con 7 meses en los que está proyectado en la actualidad, pasaría a 19 años con 5 meses.



El jueves 1 de junio, el gobernador Javier Corral Jurado envió una iniciativa al Congreso para solicitar la aprobación para contratar un crédito por 20 mil 404 millones 862 mil 445 pesos y, desde entonces, la Secretaría de Hacienda ha acudido a informar, tanto a la opinión pública como a la representación popular del estado, sobre la forma como se restructuraría ese paquete crediticio.



Fuentes Vélez reiteró que no habrá un incremento en el monto total de la deuda, ya que el nuevo crédito se usaría para pagar los 10 ya existentes, pero a una tasa más baja.



Respecto a la tasa de interés, ha enfatizado que Chihuahua paga una de las más altas de entre las entidades federativas, pero que era posible reducirlas de manera que se produjera una ahorro de 1,400 millones de pesos a lo largo de la actual administración.



En general, las condiciones crediticias que se plantearon en el proyecto sometido a la consideración del Congreso no podrían ser más gravosas que las actuales; es decir, no se ampliaría el plazo de pago ni se contrataría a una tasa más elevada, porque la misma Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios así lo establece.



Actualmente, Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en deuda absoluta, con más de 49 mil mdp: la más alta en promedio per-cápita y la segunda en comparación con el PIB estatal. 10/07/2017