Emite Gobierno Municipal recomendaciones para evitar robos a viviendas en vacaciones Es importante no anunciar en redes sociales que dejará sola su casa ni dejar copias de la llave en tapetes, macetas o adornos del exterior

Para inhibir la comisión de robos en vivienda y toda vez que se encuentra próximo el período vacacional durante el presente mes de julio y parte de agosto, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública emite las siguientes recomendaciones para quienes tienen pensado dejar su vivienda sola durante dicho lapso de tiempo y evitar que los hampones afecten su patrimonio.



Que NO hacer al dejar sola la vivienda



-Comentar en redes sociales que se va de la ciudad.

-Dejar copias de la llave bajo tapetes de entrada, macetas, adornos, etc. Es una práctica que por recurrente ya es conocida.

-Dejar luces exteriores encendidas. Es avisar que la casa está sola.

-Acumular en el buzón o cochera la correspondencia que va llegando.

-Dejar secar la tierra de macetas y plantas.

-Mantener sucio el exterior.



Que SÍ hacer al dejar sola la vivienda



-Publicar fotos en redes sociales, al regreso.

-Avisar a un vecino de confianza su salida y dejarle su número telefónico.

-Avisar a un familiar que pueda dar vueltas a la vivienda, encender luz exterior durante la noche y apagarlas en la mañana, recoger correspondencia, regar plantas y recoger basura del exterior.

-Si no desconfía, enterar al vecino que colinda con la parte trasera de la casa, muchas veces los delincuentes entran por el patio trasero.

-Reforzar puertas y ventanas, sobre todo la puerta y ventanas traseras, así como la ventana del baño.

-Cerrar las llaves de gas y agua.

-Resguardar bien documentos de valor como escrituras o facturas de vehículos

-De ser posible contar con un sistema de alarma, barandal frontal y rejas en puerta trasera, de pasillo y ventanas.



Si bien, Seguridad Pública intensifica sus acciones de vigilancia durante vacaciones e incluso hay detenciones importantes de presuntos ladrones que operaban de manera independiente y como bandas organizadas, es necesario seguir la orientación de la autoridad y de llegar a requerir ayuda, marcar al 9-1-1 para que una patrulla acuda en su apoyo.



Además, es recomendable que las personas que no salen de vacaciones reporten igualmente al número de emergencias toda persona sospechosa, es decir, aquellas que se asoman a las viviendas y no suelen frecuentar el sector. De ver que alguien se introduce a la casa, no enfrente al ladrón. 10/07/2017