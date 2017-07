Pierde Chihuahua 700 mil pesos diarios por no reestructurar deuda Queremos razones, no pretextos, afirma secretario general de Gobierno luego de que no se sometió la propuesta a votación en el pleno del Congreso del Estado

Al no aprobar el Congreso del Estado la reestructuración de la deuda bancaria de Chihuahua, se pierden recursos de entre 700 mil y un millón de pesos diarios, que equivalen a construir un puente cada tercer día, afirmó el director general de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Eduardo Fernández Herrera.



En conferencia de prensa, el funcionario indicó que el mecanismo de reingeniería financiera que propuso el Ejecutivo, permite obtener ahorros por aproximadamente 300 millones de pesos anuales, sin aumentar el plazo de vencimiento y sin elevar el monto de la deuda pública del Estado.



Acompañado del secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, así como de la secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos Loya, Fernández Herrera reiteró que no se trata de incrementar la deuda pública del Estado, porque la anterior administración no dejó margen de maniobra para solicitar nuevos financiamientos crediticios.



Se trata, dijo, de contratar “una deuda nueva para pagar una deuda vieja, pero con tasas y plazos más convenientes para el Estado; sin depósito de garantías y con bajos o nulos gastos por concepto de comisiones”.



“Nosotros tenemos deuda que dejó la anterior administración y la podemos pagar, el problema es que la estamos pagando cara. Este dinero caro podría estarse utilizando para otros fines”, explicó.



A su vez, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, afirmó que si existe voluntad de los diputados del Congreso del Estado, la reestructuración de la deuda se va a aprobar, porque este tema ha sido multicitado.



“Se puede disfrazar de muchas maneras una voluntad, y cuando no se quiere actuar, se puede echar la culpa a los demás. Lo importante sería conocer sus razones, por las cuales no la quieren. Nosotros defendemos las razones y estamos dispuestos a dar la cara en el patio de Palacio, ante la sociedad, en la plaza, pero queremos razones, no pretextos”, declaró el secretario general.



Por lo anterior, ambos funcionarios coincidieron en señalar que es preciso realizar la reestructuración de la deuda, y cuanto antes, mejor, enfatizaron.



En la actualidad, Chihuahua tiene la sexta deuda más cara del país, pero con el mecanismo de reestructura, podría bajar a niveles de TIEE más un punto porcentual.



“Le estamos pidiendo a los bancos mejores condiciones y les vamos a exigir una menor tasa de interés”, expresó en la rueda de prensa el director general de Egresos de la Secretaría de Hacienda.



Acerca del plazo ponderado para cubrir todo el pasivo, dijo que en la actualidad es de 19 años con 8 meses, mientras que en el nuevo proyecto se contempla que sea de 19 años.



En torno a la negativa del Congreso del Estado a votar la iniciativa antes referida, Fernández Herrera comentó que el gobierno estatal pudo haber hecho la reestructura sin necesidad de la aprobación del Legislativo, ya que no se aumentaban ni los plazos, ni las tasas a pagar. Sin embargo, por ser un nuevo esquema, en el que se pasa de tener 10 créditos con siete bancos, a un solo acreedor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sugirió que se sometiera a la aprobación del Congreso local.



El funcionario enfatizó que no existe factor alguno en el cual se desmejoren las condiciones financieras que Chihuahua enfrenta actualmente.



“Chihuahua no puede tomar más deuda, el estado no puede tomar más deuda, somos el sexto estado con tasas de pago más altas del país. Se trata de tomar los 20 mil 400 millones de pesos de deuda y decirle al banco que nos baje la deuda o nos vamos con otra institución bancaria, les vamos a exigir una menor tasa de crédito”, indicó Fernández.



Precisó que a Chihuahua solamente le es posible tomar 2 mil millones de deuda a corto plazo para cuestiones de emergencia, que fue lo que realizó la administración estatal en noviembre de 2016 para poder cerrar bien el año.



Toda la información acerca de la deuda bancaria de Chihuahua, sus tasas y sus corridas financieras, está disponible en el correo dudasdeuda@chihuahua.gob.mx 11/07/2017