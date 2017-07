Inicia Gobierno Municipal programa para eliminar tiraderos clandestinos de basura -La sanción por lote baldío sucio es desde los 2 mil pesos

Tener terrenos sin construcción con basura, escombro o maleza dentro de la mancha urbana, representan un foco de infección y son propensos a incendios, siniestros o propagación de fauna nociva, por ello y en protección a la seguridad de las familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal a través de Servicios Públicos (SPM) inició este martes un programa especial para eliminar tiraderos clandestinos de basura y promover la limpieza de lotes baldíos.



Mayor supervisión de Guardianes Ecológicos con una división en 9 zonas de la ciudad; presencia constante en tiraderos clandestinos para detectar a personas que tiran basura; equipo especial de Guardianes Ecológicos para destilichaderos tres veces por semana; limpieza de tiraderos clandestinos con maquinaria; modificaciones al Reglamento de Servicios Públicos Municipales; platicas de concientización a escuelas, empresas privadas, comités de vecinos y centros comunitarios, son algunas de las acciones que se implementarán como parte de este programa.



Al respecto, el director de SPM, Mario Vázquez Robles destacó que en la ciudad de Chihuahua hay cerca de 48 mil lotes baldíos y entre ellos se han detectado 103 tiraderos clandestinos de basura, el 88 por ciento en la zona sur, por lo que invitó a la ciudadanía a contribuir en la limpieza de sus predios, así como a no arrojar basura en lugares no permitidos, ya que anunció se redoblará la presencia y aplicación de reglamento por SPM.



De acuerdo al artículo 183 del Reglamento de Servicios Públicos Municipales, la sanción por tener lotes baldíos sucios es desde 2 mil 1 pesos y hasta superar los 32 mil, de acuerdo a la extensión del terreno; mientras que por arrojar basura en lugares no permitidos, como lo son tiraderos clandestinos, el artículo 180 fracción XIII estipula una sanción de 2 mil 1 pesos.



Finalmente, Mario Vázquez Robles hizo un llamado a la población en general para que denuncie al 072, así como en la aplicación Marca el Cambio, a personas que tiren desechos en arroyos o terrenos, así como para que reporten los lotes baldíos sucios. 11/07/2017