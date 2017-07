El Congreso del Estado no es una oficina de protocolos: Adriana Fuentes Si el Ejecutivo no necesita la aprobación del Congreso, entonces es innecesario otro periodo extraordinario: AFT

Aclara la Diputada local, Adriana Fuentes Téllez, en relación a las declaraciones realizadas por el Director de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Eduardo Fernández, en las que afirma que, técnicamente no requieren aprobación para “reestructurar” la deuda; por lo que afirma, el Congreso del Estado es un Poder, al igual que el Estado, que avala o no sus propuestas, no sólo por estar en acuerdo o desacuerdo, sino que debe primar el bienestar de la ciudadanía.



Hubo por lo menos tres ocasiones en la que el titular de la Secretaría de Hacienda vino al H. Congreso del Estado, entonces, más allá de un formalismo, a mí me parece que el Gobierno del Estado, vino a solicitar aprobación del Congreso… y bueno, esto es una clara falta de respeto, ya

que ahora se quiere hacer ver al poder legislativo como una oficina de trámites a la cual sólo apelas, y si no, pues lo apruebas por tu cuenta.



“Con frecuencia señalan los supuestos beneficios que traería la reestructura, hablan de una supuesta transparencia y no fueron para incluir en la iniciativa la información mínima, como los estudios de viabilidad realizados por Bancomer y cada vez que viene un Secretario a “explicarnos”

se les olvida las manzanitas con las que dicen que nos explican, aunque en el pasado periodo extraordinario los que señalaron que tenían dudas fueron los propios legisladores del PAN; en diversas ocasiones cuando le solicitamos los detalles a los de Hacienda, ellos nos respondieron que no era posible entregar tal si no hasta que estuviera aprobado por el Congreso y ahora resulta que si saben cuanto pierde el Estado por minuto, si no se da dicha reestructura” señalo la Dip. Fuentes.



Afirmó Adriana Fuentes, que este asunto de querer disfrazar una nueva deuda con reestructuración, es algo que la sociedad chihuahuense debe de saber, porque esto va más allá de lo político, “hablamos de elevar la deuda, por más tiempo, en vez de avanzar, vamos retrocediendo, y sinceramente nuestro Estado no se merece eso”.



“Si la austeridad fuese algo real y efectivo, se verían avances reales y no intentos desesperados de hacer las cosas fáciles” y aclaró, “esto trasciende el tacto político del ejecutivo para con el Congreso, pero es importante hacer ver y saber que los diputados estamos para valorar y avalar, pero también para rechazar, y que nuestras decisiones estén apegadas a un consenso plural y no a órdenes de quien encabeza el ejecutivo, además de que si no necesita la aprobación del Congreso, para que tanta urgencia con convocar a un periodo extraordinario para el próximo martes, es lamentable tanta faramalla con la que opera el nuevo amanecer”, concluyó. 12/07/2017