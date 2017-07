El diálogo está abierto con los partidos de oposición

El diálogo está abierto con los partidos de oposición; la reestructuración de la deuda y la ley anticorrupción son para beneficio de la ciudadanía: Fernando Álvarez Monje.



"Acción Nacional nuevamente insta a los diputados de Chihuahua para que valoren con gran precisión las iniciativas que el ejecutivo estatal les ha enviado en materia de reestructuración de la deuda pública y la ley que dará vida al Sistema Estatal Anti corrupción", dijo Fernando Álvarez Monje



El líder estatal panista precisó que queda claro que al PRI se le dificulta apoyar la reestructuración de la deuda pública porque equivale a reconocer plenamente el pésimo manejo y proyección de los créditos que le autorizaron a César Duarte durante el sexenio pasado. "Sin embargo, deben de considerar que el mandato popular que la ciudadanía le entregó tanto a los legisladores como al ejecutivo estatal, debe de estar por encima de cualquier otro interés particular que los motive".



"Tenemos claro que los diputados del PRI también obedecen a intereses políticos-electorales, que tienen que ver con las estrategias del ex gobernador César Duarte, de entorpecer el desarrollo de las políticas financieras del Estado, anteponiendo su agenda partidista a los intereses de la sociedad y el buen gobierno.



"Ahora, la bancada del PRI pretende seguir con la misma estrategia del ex gobernador sin considerar que a quien verdaderamente dañan es a la sociedad". Ante ello, advirtió que Acción Nacional seguirá actuando como interlocutor entre los demás legisladores y el Ejecutivo Estatal para aclarar todas las dudas que persistan sobre las bondades de ambas iniciativas de ley para lograr sin dificultad su voto de aprobación", puntualizó Álvarez Monje. 12/07/2017