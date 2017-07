Cambio de adscripción de docentes no es competencia de SEECH Anuncio de vacaciones había sido comunicado, por oficio, desde hace más de un mes

No hay objetivos ocultos ni intenciones personales de nadie en los procedimientos, términos y plazos para realizar los cambios de adscripción que cada año se llevan a cabo, atendiendo las solicitudes de las maestras y maestros en el estado, declaró en rueda de prensa Manuel Árias Delgado.



El director general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, así se refirió en torno a informaciones imprecisas que se han difundido recientemente.



El funcionario estatal recordó que estas disposiciones, para atender los cambios de centros de trabajo que pide el personal docente, previo al inicio de cada ciclo escolar, están bajo la responsabilidad de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y su respectiva coordinación estatal en la entidad.



"Son estas entidades", recalcó Arias Delgado, "las que emiten los lineamientos sobre plazos y formas acerca de como deben realizarse estos movimientos".



Indicó que en el caso de los llamados maestros y maestras “noveles”; es decir, quienes tienen poco tiempo de haber sido contratados y asignados a sus plazas, permanecerán en sus centros de trabajo y no serán cambiados por ahora, de acuerdo a las determinaciones que ha marcado la citada coordinación nacional.



Árias Delgado explicó que, a más tardar este 15 de julio, deberá quedar integrada toda la información y datos sobre la ubicación y asignación de las plazas del personal docente, con el fin de que la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente de a conocer los resultados referentes a los cambios de adscripción, el próximo día 24 de julio.



El funcionario destacó, que SEECH no evade ninguna problemática al respecto, en el sentido de que para evitar quejas y protestas de personal inconforme, iniciará el periodo de vacaciones el próximo día 19 del presente. Pues esa disposición, sobre el inicio del periodo vacacional para el personal del organismo, había sido comunicada por oficio, desde hace más de un mes. 13/07/2017