Cumple Maribel Hernández compromiso con el arreglo de calles dentro de su distrito Anuncia Maribel Hernández arreglo de calles

“Aunque no sea trabajo legislativo, pero podemos ser un puente para dar soluciones”

En un trabajo intenso en el distrito 8, la diputada Maribel Hernández informo que uno de los compromisos con los habitantes de ciudad Juárez, fue precisamente el de mejorarles las calles y que a pesar de que no es parte de los trabajos del diputado, también con este tipo de labores debe enfocarse el político.



Resaltó que ya iniciaron los trabajos en varias de las calles que conforman su distrito, porque se dio cuenta cuando pidieron el voto casa por casa, que existía unas condiciones pésimas en las calles del distrito, y que pesar de que no es trabajo legislativo, se puede ser un puente y un vínculo para para poder solucionar este tipo de necesidades en la ciudad, indico la legisladora del PAN.



Por lo pronto anuncio que estarán dos motoconformadoras estarán trabajando en el arreglo y emparejamiento de estas calles durante dos semanas, ya que se encontraban en pésimas condiciones y que se estima que en un 50% de estas calles tendrán próximamente otras condiciones, explicó Maribel Hernández. 13/07/2017