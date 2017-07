Imperioso sentar las bases de una nueva relación prensa - poder: Gobernador “El periodismo está llamado a escrutarlo todo”, señala Javier Corral al inaugurar el foro “Retos del periodismo en el siglo XXI”, en el marco del aniversario 90 de El Heraldo de Chihuahua

Es imperioso sentar las bases de una nueva relación entre la prensa y el poder, basada ya no en el control económico sino en el reconocimiento del importante rol social de la prensa en la construcción de la democracia y de la paz, afirmó el gobernador Javier Corral al inaugurar el foro “Retos del periodismo en el siglo XIX”.



El foro que reunió en el Teatro de los Héroes a expertos nacionales e internacionales en deontología periodística, como el colombiano Javier Darío Restrepo, fue organizado por la Organización Editorial Mexicana, en el marco de los festejos por los 90 años de El Heraldo de Chihuahua que dirige Javier Contreras Orozco.



El gobernador consideró que uno de los retos del siglo XXI, es lograr un periodismo que investigue hechos y no solo recoja dichos.



Dijo que para que la democracia se convierta, no sólo en forma de gobierno sino en sistema de vida que procure el constante mejoramiento económico, cultural y social del pueblo, es indispensable que los ciudadanos cuenten con información veraz, objetiva, oportuna, completa sobre la realidad que los circunda.



“El periodismo está llamado a escrutarlo todo, a escrutar todo ámbito público, a recoger la noticia como hecho y luego analizarla; a exponerla, interpretarla y en esa tarea de investigación que realizan las manos hábiles y los sentidos despiertos de los periodistas, surge la información que se convierte en excepcional para construir lo que se llama la opinión pública, la conciencia social”, destacó Javier Corral.



El mandatario estatal recordó que por su formación y experiencia personal, conoce la batalla periodística y entiende las adversidades por las que los periodistas atraviesan, incluso en su relación con los actores políticos.



Citó a uno de los grandes periodistas que ha tenido México, Julio Scherer García, quien dijo que no hay abrigo para la mentira, ya que tarde o temprano manos hábiles la descubrirán.



Reiteró su primer mensaje como gobernador, en el cual expresó su compromiso irreductible con el derecho a la información y la libertad de expresión: “No en pocas ocasiones he insistido que los periodistas durante mi gobierno gozarán de una libertad jamás experimentada, esa es nuestra convicción y compromiso”.



“Con el paso del tiempo, el periodismo se ha decantado por la nota en tiempo real que cambia minuto a minuto, por la nota viral, la nota soft, la nota sustentada en dichos, por la nota amarillista. Sé que aún hay medios que se salvan de estas prácticas, pero es una gran tendencia y en el camino se ha olvidado lo verdaderamente importante: el contexto, la información fundamentada y sustentada en datos e investigaciones”, expresó.



Es preciso, manifestó Corral, analizar la vulneración en la que se encuentra la libertad de expresión desde distintos ámbitos del poder público, porque nos hemos acostumbrado a la censura, al control de medios, al manejo interesado de la información.



“La libertad de expresión ha estado en venta en muchos de los casos. El presupuesto público ha sido el principal fondo comprador de silencios y aplausos al poder en turno; esto ha sido, sin duda alguna, un elemento más que no solo ha coartado el derecho a la información del ciudadano sino el derecho a informar de las y los periodistas”, expuso.



El gobernador afirmó que los medios y periodistas deben plantearse, de manera seria, buscar esquemas de financiamiento que les permitan alcanzar la autonomía necesaria para una profesión que requiere estar alejada de vaivenes políticos, de prebendas y compromisos oprobiosos.



“Esto, sin duda, contribuirá a tener medios más fuertes que ofrezcan contenidos equilibrados, en donde se priorice la investigación de calidad y no haya cabida al golpeteo en represalia o al escándalo saciamorbos”, agregó.



Exhortó a los dueños de medios y sus directivos, a ofrecer sueldos dignos para no dar margen a las prebendas; lo anterior, con la intención de coadyuvar a informar con veracidad, sin sesgos inducidos por intereses particulares, lo que genera credibilidad, una característica del medio que también vende.



El mandatario reiteró que su administración no teme a la crítica sobre todo cuando está bien intencionada y es equilibrada.



Destacó que en tiempos de transmisión en vivo, tan enemiga de la libertad de expresión es la censura, como la calumnia.



“Por nuestra parte, sigue el mejor compromiso por brindar mejores condiciones a los periodistas. El pasado 9 de junio firmamos el Plan de Contingencia para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que es un mecanismo con 53 acciones específicas que nos ayudarán para proteger de mejor manera la importante labor que realizan”, explicó.



El gobernador celebró que este foro se desarrolle en el marco de los 90 años del periódico El Heraldo de Chihuahua, que ha recogido el quehacer político, social, cultural y económico de Chihuahua.



Dijo que el periódico ha sido leal a sus lectores, al mantener el equilibrio en coyunturas importantes y ha dado apertura a autores y plumas de toda la geografía política del estado, lo que le ha permitido mantenerse en el gusto del público como el líder indiscutible en el periodismo chihuahuense.



Por último, felicitó a todo el equipo que hace posible que este periódico pueda llegar a la mano de sus lectores.



El gobernador recordó su trayectoria laboral como fotomecánico, corrector, reportero, jefe de información, jefe de redacción, coordinador editorial, subdirector editorial y editorialista, además de que se identificó como jubilado, desde hace dos años, de la actividad periodística que ejerció de manera ininterrumpida por cerca de 36 años. 13/07/2017