Inicia diálogo y combate a la exclusión en Madera - Invierte Gobierno del Estado más de 45 mdp para infraestructura y programas con el plan “Madera: Desarrollo, Paz, Reencuentro”

- “Un Gobierno que no reorienta los recursos a los que más han esperado, no merece continuar en el poder. Y lo digo para Chihuahua y para México”, advirtió el gobernador

Ciudad Madera, Chih.- Basado en un diálogo franco de la comunidad con el Estado, fue presentado el plan especial “Madera: Desarrollo, Paz, Reencuentro” mediante el cual fueron entregados apoyos y activó programas de infraestructura, alimentación, salud y desarrollo rural, que significan una inversión de 45 millones 275 mil pesos, además de 2.8 millones de pesos que ya se habían destinado a proyectos agrícolas.



El gobernador, Javier Corral Jurado, recalcó que la presencia del Estado es un mensaje de afecto, de cercanía y de reencuentro con una zona que fue abandonada por más de una década y así saldar una deuda social.



“A nosotros nos duele esta región de Chihuahua y aunque tarde, es la hora de empezar y de reencontrarnos, la autoridad antes que cualquier otra forma viene a escuchar y por supuesto haremos la justicia que Chihuahua reclama”, manifestó.



Los maderenses y el alcalde, Jaime Torres Amaya, expusieron que la rehabilitación carretera, las oportunidades de educación y fuentes de empleo; sobre todo, la consolidación de una cooperativa para la producción maderera, son las principales necesidades de la población.



En respuesta, Javier Corral anunció que las acciones inmediatas del plan iniciarán con la reconstrucción del acceso principal a Madera, mediante una inversión de 7 millones de pesos.



También se construirá un nuevo centro comunitario con la aportación de 3.5 millones de pesos y se reconstruirán los tramos de Temosachic-Madera, Madera-Ejido El Largo y La Concha-Peña Blanca con 27.5 millones de pesos.



Además, en 2018 y en coordinación con los cuatro alcaldes de los municipios que colindan con el sector, será modernizada la carretera Madera a Guerrero y se rehabilitará y equipará el Centro de Salud de Madera, al invertir un millón 75 mil pesos.



En cuestión de infraestructura escolar, el gobernador detalló que rehabilitarán el mobiliario escolar y calentones de gas por 2.7 millones de pesos y en conjunto con el Municipio, se colocará el domo de la Secundaria Técnica de la comunidad “El Huracán” y la construcción de un parque deportivo, mediante la inversión de 2 millones de pesos.



En materia de campo, refirió que han construido y rehabilitado presones y caminos, preparado tierras para el cultivo y se han entregado otros apoyos a proyectos agrícolas, con una aportación de 2.8 millones de pesos donde habrá también, un monto adicional de 1.5 millones de pesos para proyectos agrícolas.



Con Conagua, habrá un programa para la rehabilitación y apertura de nuevos pozos en coordinación con la Federación, así como en el equipamiento de pozos en Las Varas y Babícora, a través de un fondo tripartita para que en tres años, 2 mil hectáreas cambien de temporal a riego.



Respecto al rubro cultural, como elemento indispensable para la reconstrucción del tejido social, comentó que la Secretaría de Cultura iniciará talleres musicales dentro del programa Veranos Creativos, a fin de abrir oportunidades artísticas.



“Porque si nosotros logramos colocar en los jóvenes un instrumento, jamás van a tomar una pistola. Nadie cambia una guitarra, un violín, un clarinete, por una pistola”, aseveró.



El titular del Ejecutivo destacó que respaldará el financiamiento de una cooperativa para la instalación de una empresa secante y la fábrica de muebles, del tamaño que requiera la comunidad, con el objetivo de darle valor agregado a un producto inherente de la región, pero que había sido mal encauzado.



Al respecto señaló, que entre más se asocien, más trabajo tendrán y ello será aliciente para el Estado en propiciar la detonación del cooperativismo, como una nueva forma de apropiación dentro del modelo de desarrollo económico, para el que se orientará a los productores.



“La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico tiene toda la voluntad de encontrar fuentes de financiamiento y recursos extraordinarios del Gobierno del Estado, para financiarlas y para que así le compitan a Delicias”, declaró.



En respuesta directa a la solicitud de Karla Yesenia Rodríguez Negrete, recién egresada del CBTA 124, adelantó la puesta en marcha del plan de Conexión Digital para que las empresas telefónicas restituyan la concesión otorgada, de manera fraterna, al convencerlos del pendiente que se tenía de colocar antenas para 4G, Infínitum y servicios de internet en diversos municipios entre ellos, Madera.



Sobre el complejo ganadero, comentó que ya dio la instrucción a la secretarías de Economía y de Desarrollo Rural, los proyectos productivos para darle viabilidad a la región.



De esta manera, Javier Corral, enfatizó que el mayor problema social está en las desigualdades, en la cultura deformada, en la indiferencia, en la apatía como cáncer que destruye la vida nacional y en la complicidad, la indiferencia social y la corrupción política que todo lo carcome.



Por ello, aseguró que este plan atajará las causas fundamentales y la raíz de muchos otros males, como la violencia ejercida al permitir la desigualdad, la exclusión en una sociedad, al no escuchar a sus habitantes y no generar las oportunidades de desarrollo.



“Un Gobierno que renuncia a la oportunidad de administrar los recursos públicos para reorientarlos a los más que más han esperado, no merece la continuidad en el poder. Y lo digo para Chihuahua y para México”.



Y, en ese sentido, refirió: “Cuando el Gobierno se queda de brazos cruzados frente al uno por ciento de la población que recibe el 21 por ciento de los ingresos del país. Cuando incentiva un régimen fiscal que beneficia a los sectores más privilegiados, más poderosos, a los más ricos, es un gobierno que no solo no combate la violencia, sino que la incentiva, porque el mismo Estado está generando un caldo de cultivo que es aprovechado por los enemigos de la paz”.



El gobernador expresó que el plan social busca restablecer la economía del cuidado, que es la base y contexto que el gobierno debe construir alrededor de la gente y el pueblo, para que puedan desarrollarse armoniosamente y que permitan la reproducción de valores positivos en la sociedad.



“Es la pobreza insultante en el país y la falta cultural la que expulsa a los jóvenes de las oportunidades de educación y trabajo, y es aprovechada por los cárteles para llevarlos a sus filas”, externó.



Indicó que este programa comenzó en Madera y luego será replicado en los demás municipios, donde la primera intervención fue la sustitución de la Policía a manera de contención que ha dado resultados aquí.



Anunció que replicarán el modelo en los otros municipios, pero será con el consenso del Municipio que obedece al permanente compromiso de ser solidarios y como ello, lo primero que postulamos es el amor fraternal porque es el rostro social del amor.



“Hemos venido a construir un plan con la participación de la ciudadanía en general y de los líderes comunitarios de la región; el diálogo se desarrolla con base en la metodología propuesta por la ONU para el desarrollo de los pueblos que atiende a las distintas violencias, la directa, la estructural, la que se produce en los valores deformados, en la cultura y contracultura del enfrentamiento”, indicó.



Añadió que para escuchar a los pueblos originales se ha avanzado en el diálogo con el grupo Pima, para el reglamento de consulta a los pueblos indígenas del estado de Chihuahua, para levar a cabo las consultas sobre las políticas públicas y programas de Gobierno que afecten su territorio y su cultura.



“Nunca más habrá un desarrollo en nombre de cualquier apellido económico, social, turístico o político, sin consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas de Chihuahua”, advirtió.



Como parte de la ceremonia, el gobernador y el titular de la Comisión de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua (Coesvi), Carlos Borruel Baquera, entregaron cinco escrituras a igual número de ciudadanos de manera simbólica, quienes ahora cuentan con seguridad jurídica de su patrimonio.



Por su parte el coordinador del Gabinete, Gustavo Madero, en su intervención afirmó que el miedo paraliza, aísla, vuelve impotentes a los individuos y sin embargo, también existe la opción de afrontar los problemas con decisión y una actitud de que sí es posible vencer los retos.



“Es terrible acostumbrase a las enfermedades sociales. Por eso, es muy importante trabajar en el plano individual, para generar una empatía solidaria y sobreponernos ante este dolor”, apuntó.



En representación de la comunidad, la emprendedora Oralia Vega López, lamentó que a 106 años de la creación de la ciudad, sus habitantes aún esperan las carreteras Guerrero-Madera, Nuevo Casas Grandes-Largo Maderal y la vía de Madera a Saguaripa, Sonora.



Mencionó que Madera tiene un mal servicio de luz y carece de un servicio fundamental hoy en día, como el Internet, requiere un hospital y una biblioteca que impulse la cultura y educación de los estudiantes.



“Se vive con miedo y angustia por los acontecimientos, pero al mismo tiempo se tiene el deseo de salir adelante, puesto que es una tarea multisectorial”, aseveró.



La estudiante Karla Yesenia Rodríguez Negrete, solicitó al jefe del Ejecutivo un servicio de Internet adecuado ya que los estudiantes no cuentan con esta herramienta básica para su formación académica.



También solicitó becas para jóvenes que cuentan con gran capacidad y requieren este apoyo para salir adelante, así como un transporte escolar más eficiente y seguro.



Como representantes de la voz de los más desprotegidos, participaron los párrocos Javier Ávila y del padre Camilo Daniel, quien al exponer la problemática que se vive dijo que los habitantes de esta municipalidad quieren trabajar, de ahí la relevancia del apoyo de la administración estatal para desarrollar proyectos agropecuarios y para una mejor adecuada y sustentable utilización de los recursos forestales.



Señaló que el Estado debe velar por la seguridad ciudadana, no solamente con la fuerza, sino también debe trabajarse desde la prevención al educar a los niños y jóvenes para que rechacen la violencia en todas sus manifestaciones.



En su turno, el presidente municipal de Madera, Jaime Torres Amaya, dijo que esta reunión representa un parte aguas para la vida de esta ciudad y su región, e hizo un llamado a la comunidad a involucrarse para solucionar el problema de la inseguridad y no solamente dejárselo a las autoridades.



De igual manera solicitó al apoyo para el abasto de medicamento, proyectos productivos como una cooperativa de muebles, apoyo para vincular mejor la agricultura y la ganadería y becas para los estudiantes.



Posterior al evento, los secretarios presidieron las mesas de diálogo, con los temas de Economía y Desarrollo Rural, Desarrollo Social y Comunitario, Seguridad Humana y Atención a Víctimas, Infraestructura y Servicios Básicos y Jóvenes.



En ellas, los ciudadanos plantearon las necesidades de manera directa para armar una propuesta departe del Estado, que será revisada en la primera quincena de agosto, luego de haberse analizado, sistematizado y priorizado.



“Todos tenemos que poner de nuestra parte. El gobierno no lo puede hacer todo. Y si todos nosotros lo hacemos, el de arriba pondrá lo suyo, dejemos atrás las sombras del pasado, después de una época oscura y simuladora en la que el pueblo chihuahuense fue oprimido y lastimado, aquí va a brillar la nueva luz del Chihuahua que renace y toma en sus manos su destino”, concluyó el gobernador.



Durante el encuentro con el gobernador, participaron el alcalde Jaime Torres Amaya; Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico; Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación y Deporte; María Concepción Landa, secretaria de Cultura; Rocío Reza Gallegos, secretaria de Desarrollo Municipal; Víctor Quintana Silveyra, secretario de Desarrollo Social; el diputado federal, Juan Blanco Zaldívar; el coordinador del gabinete, Gustavo Madero Muñoz; la diputada local, Patricia Gloria Jurado Alonso; la senadora, Silvia Martínez Elizondo; el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño y Celina León de Torres, presidenta del DIF Estatal 14/07/2017