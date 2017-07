Agradece usuaria de banco honestidad de agente de Policía Municipal *Olvidó 6 mil pesos que retiró de un cajero de centro comercial y temía no recuperarlos

Una mujer que acudió a retirar dinero de un cajero automático, se alejó sin darse cuenta que el efectivo solicitado se quedó en la ranura despachadora del aparato sin haber terminado siquiera su trámite y cerrar la cuenta personal, sin embargo, un agente de la Policía Municipal llegó enseguida, resguardó los billetes, realizó sus trámites y esperó a que la usuaria regresara a reclamar su dinero.



En presencia de otros dos usuarios como testigos contaron los 6 mil pesos y al cabo de unos minutos observaron a una ama de casa acercarse con cierta preocupación. Al cuestionarla, ella indicó que no sabía donde había dejado un dinero que acababa de sacar del cajero, pero su sorpresa y agradecimiento fueron mayúsculos cuando el agente Mario Alberto Ramos Lozano, sacó el fajo de billetes, lo contaron nuevamente y le hizo entrega.



La señora de alrededor de 50 años tomó su teléfono para enterar a las autoridades de Seguridad Pública y por medio del 9-1-1, el buen actuar del elemento de la Policía Municipal, en tanto se acercaron otras personas al oficial Mario Ramos diciendo haberse dado cuenta cuando tomó el dinero pero no esperaban que lo fuera a entregar. Amable, el servidor público respondió que en sus más de 12 años laborando en la corporación jamás se ha quedado con lo que no es suyo.



La Dirección de Seguridad Pública Municipal se congratula de la ejemplar conducta del agente Mario Alberto Ramos Lozano, actualmente en el grupo de Policía Rural, quien ingresó como policía de academia el 23 de marzo del año 2005, y hoy, como muchos lo han hecho también, dio una muestra de su amor por trabajo y el lema Servir y Proteger.



Mario Alberto dijo que alrededor de las 11:00 horas de hoy llegó “de pasadita” al cajero que se ubica en un centro comercial de la avenida Anthony Queen, al norte de la ciudad, a retirar dinero para comprar algunas provisiones y patrulla como lo hace diariamente, el área rural del municipio. 15/07/2017